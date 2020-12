Cílem je podpořit hlavně rozvoj služeb. Jedná se například o řeznictví, cukrářství, zámečnictví, kadeřnictví, opravy všeho druhu, malovýrobu a poskytování služeb pro rodinu a domácnost. Most chce rozdělit celkem jeden milion korun. Minimální výše dotace na jeden podnikatelský záměr bude 50 tisíc korun, maximální 200 tisíc.

O dotaci bude možné žádat od 12. ledna do konce března příštího roku. O výplatě se rozhodne do září. Dotace se týká projektů, které žadatel zrealizuje do konce roku 2021. Využití dotace podléhá kontrole. Podobný program město vyhlásilo i loni.