Na trhu prorazili s roládou

Ačkoli roláda je v českých cukrárnách naprostá klasika, u Family Bakery ji do nabídky zavedli teprve letos. O to víc všechny potěšilo, když za ni hned získali prestižní ocenění Regionální potravina Ústeckého kraje. Hlavním kvalitativním znakem veškeré výroby je podle majitelky firmy poctivá domácí výroba a ingredience od lokálních dodavatelů.

U firmy vyrábějící cukrářské výrobky včetně cukrovinek nyní ale nejvíce „letí“ cupcakes, které jsou její vlajkovou lodí. Jde o malé dortíčky individuálně pečené v papírových košíčcích bohatě zdobené krémem.

Firmu řídí z Velké Británie

Přiznává, že je náročné, zvláště v době lockdownů v letech 2020 a 2021, řídit firmu přes kanál La Manche. Do Anglie se dostala při studiích vysoké školy a získala zde doktorát z ekonomie. „Nicméně v dnešní době komunikačních technologií, sociálních sítí a cloudu lze zvládnout i roční absenci ve firmě. Vedení Family Bakery ze zahraničí považuji i za určitou výhodu. Jako majitelka si udržím určitý odstup, který je potřebný ke strategickému řízení firmy a mým zaměstnancům to poskytuje více svobody při práci i rozhodování, a tím větší smysl pro odpovědnost.“

Naopak největší nevýhodou je podle ní to, že se nemůže pravidelně účastnit networkingových akcí, konferencí či seminářů v ČR. „V tomto pandemie ale paradoxně pomohla, a protože spousta těchto akcí přešla do on-linu, i já jsem mohla firmu představit třeba nové generaci aspirujících podnikatelů a inspirovat je ‘na dálku’.“

I tak ale plánuje návrat do ČR, kde by ráda pokračovala v akademické a podnikatelské praxi. „Po Novém roce se začnu poohlížet po příležitostech na vysokých školách v ČR, a to hlavně tam, kde se vyučuje v angličtině. Získám tím možnost inspirovat studenty, aby i oni rozjeli své podnikatelské záměry nebo vyjeli rozšířit své obzory do zahraničí. Ráda bych se též angažovala v aktivním propojování podnikatelské a akademické sféry, aby studenti měli příležitost setkávat se s reálnými problémy podnikatelů, které by díky svým znalostem a neotřelému náhledu na věc pomohli vyřešit,“ říká žena, která ráda cestuje, chodí do divadla a na koncerty, ale užívá si i dobré jídlo a pití. Baterky dobíjí v posilovně a wellnessu, ráda jezdí na kole, ať už po anglické či české krajině.

Rozvolnění pandemických opatření umožnilo růst firmy

Možnost práce pro poctivou a úspěšnou firmu způsobilo, že po rozvolnění na inzerát Family Bakery reagovalo hodně kvalitních kandidátů. „Z nich jsme si nakonec vybrali naši novou členku týmu Kristinu Mucskovou. Je to zkušená cukrářka, ale do firmy přinesla zkušenosti i z kuchařské praxe, které nám již mnohokrát pomohly ve zvýšení efektivity práce. Její vášeň pro cukrařinu a nadšení pro další profesní rozvoj v oboru, který ji Family Bakery umožňuje, nadchlo nejen mě, ale i stávající tým. Její inovativní dekorace oceňují i naši zákazníci, a to hlavně z řad regionálních kaváren, které pravidelně zásobujeme.“

Ústecký kraj je pro firmu ideální

V Ústeckém kraji mají podnikatelé podle Jany Fišerové skvělou podporu díky Inovačnímu Centru (ICUK) a regionální kanceláři Czech Investu. „Díky nim jsme v obraze, co se v kraji děje a jaké jsou k dispozici podpůrné programy, ať už ve formě profesně rozvojových aktivit či dotací, které jsou v regionu často podstatně vyšší než v jiných krajích. Další výhoda je v samotném umístění kraje. Díky němu dokážeme zásobovat kavárny a cukrárny a poskytovat sladký catering do firem nejen v ÚK, ale i v Praze či Libereckém kraji. Lokace kraje nám navíc umožní v budoucnu expandovat v doručování zákusků kurýrní službou přes hranice do sousedních zemí.“