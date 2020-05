Jak dlouho jste si kvůli pandemii koronaviru nedal čepované pivo?

Naposledy jsem ho měl třináctého března, když to ještě bylo možné. Pak jsem ho nepil celé dva měsíce, takže jsem se na něj ke konci už těšil. Hned v pondělí jsem si dal jedno na chuť. Čepované je hlavně úplně jiné než z plechovky nebo flašky.

Už několik dní máte před restaurací otevřenou zahrádku, ale počasí zatím venkovnímu posezení příliš nepřeje.

Máme letní zahrádku a vaříme svařáky a prodáváme grog. To mluví za všechno. Špatné počasí jsme čekali. Od něj se odvíjí počet zákazníků a tržby. Je to špatné. V pondělí bylo ještě lepší počasí, aspoň nějací lidé přišli, i když kšeft nebyl takový jako obvykle. I tak ale už tehdy nebylo teplo, zavírali jsme v osm hodin večer. Ve středu jsme zavřeli už ve dvě odpoledne, po obědě, protože delší otevření nemělo cenu. Byl jsem se pak v podniku ještě v sedm hodin večer, pršelo a bylo osm stupňů.

Dá se říct, kolik k vám zatím chodí lidí ve srovnání s běžným stavem?

Deset až dvacet procent. Odpoledne chodí třeba tři procenta běžného stavu, tedy v podstatě nula. Ve středu jsme zavřeli ve dvě hodiny. Když prší a je osm stupňů, na zahrádku nikdo nepřijde. Vím, že třeba v kavárnách hosté byli, protože tam si dají něco teplého. Ale my jsme pivní podnik a pivo se pije, když je teplo. Třeba kavárny si proto nestěžují, ale restaurace založené na konzumaci piva a pochutin k němu jsou na tom špatně.

Pavel Podsedník

• Narodil se v roce 1969, celý život žije v Brně.

• Vystudoval střední průmyslovou školu, později absolvoval rekvalifikační kurz hostinského.

• Je majitelem brněnských restaurací Štatl v centru města a U Kozáka v Žabovřeskách.

• Ve volném čase rád sportuje a tráví čas s rodinou.

Běžně míváte v době oběda plnou zahrádku. Jaký byl první dny po otevření zájem o obědová menu?

Oproti množství, které jsme běžně dřív prodávali, jsme na dvaceti až třiceti procent. Když nám někdo zavolá, snažíme se mu jídlov rámci centra přinést, ale to je spíš zoufalost snažit se každému vyjít vstříc. Normálně nemáme vůbec čas nosit někomu polední menu. Bojujeme o každého zákazníka, protože jsme i meníčková restaurace. Odpoledne už nepřijde nikdo.

Jaká opatření musíte dodržovat při nynějším provozu letní zahrádky?

Hlavní jsou rozestupy mezi stoly. Pro hosty máme připravenou dezinfekci. Dovnitř na toalety chodí po jednom nebo maximálně po dvou. U nás musí hosté kvůli platbě kartou vejít do vnitřních prostor, kam nepustíme víc než dva lidi.

Měly se podle vás zahrádky otevřít už dřív?

Udivuje mě, že musíme jako restaurace dodržovat rozestupy, zatímco na cyklostezkách nebo na Brněnské přehradě, kde si téměř kdokoliv otevře stánek a začne čepovat pivo, aniž by měl ke gastronomii vztah, je namačkaných třeba tři sta lidí na sobě a nikomu to nevadí. Považuji za směšné, když máme do restaurace pustit maximálně dva lidi a tam jich je tři sta na pár metrech čtverečních. Protože to není zahrádka, ale veřejné prostranství, tak to nikdo neřeší. Připadá mi to postavené na hlavu.

Myslíte to tak, že mají mít všichni stejná pravidla?

Vadí mi dvojí metr. Opatření jistě musí být, mají smysl, ale ne tak, že někde se kontrolují a musí tam fungovat, zatímco jinde se nekontrolují a tolerují se věci, které se u nás zakazují.

Dodržují hosté na zahrádkách rozestupy?

Ano, lidé už si zvykli a nemají s rozestupy problém. Jsou ukáznění. Roušky nemají nasazené. Přijdou s rouškou, ale sundají si ji na celou dobu. Nikdo si ji samozřejmě nebude pořád nasazovat a sundávat. V restauraci je to jiné než třeba při nakupování.

Musel jste propouštět zaměstnance?

Nepropouštěli jsme, snažili jsme se zaměstnance udržet. S penězi a investicí, kterou jsem do podniku udělal, jsem se vrátil o rok zpátky. Ale beru to, hlavní je, že jsou lidé zdraví. Nemá cenu brečet, musíme jít dál.

Budete zdražovat?

Snad to nebude nutné, nechceme. Pokud přece jen zdražíme, tak nepatrně.

Jaké máte ztráty?

Nejsem je schopný vyčíslit, musíme se ještě domluvit na nájmu. Pokud se nedomluvíme na slevě, ztráty budou obrovské. Na náměstí Svobody není nájem zrovna levný. Máme úvěr na provoz, který sice banka odložila, ale úroky platíme stejně. Po otevření zahrádky skončilo pěkné počasí. Je to, jako bychom vůbec neotevřeli. Když si vezmu třeba středu, skončili jsme v mínusu, nevydělali jsme na personál ani na nájem.

Týká se vás rozhodnutí města odpustit nájem za nebytové prostory?

Ne, jsme v soukromém. S majiteli se dá mluvit. Otázku nájmu máme ještě otevřenou, protože vláda teprve rozhodne o příspěvku na něj. Počítám s tím, že nějaký musíme zaplatit, nemůžeme chtít, abychom neplatili nic. Hosté k nám také nechodí zadarmo. Ale na druhou stranu, tahle situace tady nikdy nebyla, nevznikla naším zaviněním, takže jsem říkal, nějak se podělme.

Vnitřní část podniku otevřete 25. května, připravujete se nějak speciálně?

Jsme připraveni. Hlavní je čistota a hygiena, které ale musely být i předtím. Čistý lokál, výčep a kuchyň je dnes základ. Maximálně máme dezinfekci u vchodu a na toaletách. Budeme dezinfikovat stoly a židle. To je pro nás snad jediná změna. Stoly sice necháme, ale budou se používat ob jeden a ne všechny se obsadí. Musíme je tady nechat všechny, protože je nemáme kam dát. Museli bychom si pronajmout sklad, odvážet je a tak dále.