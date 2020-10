Otevřený obchůdek s látkami a galanterií naproti mosteckému Prioru připomíná z dálky lékárnu. Dovnitř můžou najednou jen dvě osoby. Výstražné letáky každého upozorňují, že vstup je jen s ochranou úst a nosu. Poutač na chodníku hlásí, že v nabídce jsou stále gumičky do roušek. Přesto se od jara dost věcí změnilo.

„Roušky jsem šila při první vlně, dneska jsem si nakoupila skutečnou vlnu pro svou volnočasovou aktivitu. Teď, když budeme muset být doma, se budu věnovat věcem, které mě těší. Takže budu z vlny plést. Proto jsem ráda, že má švadlenka otevřeno,“ svěřuje se 52letá Šárka z Mostu.

Podle prodavačky zákazníci výrazně polevili v nákupu látek, aby si vyrobili roušky. „Dost lidí kupuje vlnu, aby si udělali svetry a čepice na zimu. Látky na roušky mají v zásobě ještě od jara. Stále ale kupují gumičku na roušky a hodně také nitě. Ta roušková vlna, co byla na jaře, už ale není taková. Teď spíš lidi přicházejí pro materiál, až když se jim staré roušky rozpadnou a potřebují obměnu,“ popsala prodavačka.

„Na jaře jsme šili roušky, ale teď se věnujeme jiným věcem,“ potvrdila další zákaznice. Kvůli neutuchajícímu zájmu o ruční domácí práce jsou v obchůdku rádi, že galanterie dostaly od vlády výjimku. „Řada lidí ale neví, že máme otevřeno,“ povzdechla si prodavačka.

Úbytku prodejních možností čelí i známý mostecký obchodník a trhovec Václav Kohout. Pravidelné úterní trhy v centru Mostu a sobotní bleší trhy v areálu FK Baník Most-Souš jsou zrušené, ale Kohout se omezení přizpůsobil. Soustředí se na svou mobilní prodejnu. Naloží zbožím auto a vyráží za zákazníky, kteří žijí na periferii. „Jezdím po cikánských osadách. Prodávám tam sladkosti a konzervy,“ přiblížil trhovec. Návrat do normálu očekává až na jaře příštího roku. „S vládními opatřeními souhlasím, je krize,“ dodal.

Lidé mají strach

Co ostatní? „Je to boj!“ prohlásil například mostecký živnostník Viktor Krejsa za výdejním okénkem svého občerstvením mezi Rozkvětem a Centralem. Celý rok je podle něj divný. Lidé mají stále strach, a to není pro obchod dobré. Přesto je situace v centru Mostu jiná než před půl rokem. „Na jaře tu bylo víc prázdno, to bylo ticho jako na vesnici. Teď jezdí i auta, předtím nejezdila vůbec,“ uvedl obchodník, který zažil několik krizí i pádů na dno, ale vždy si s pomocí rodiny poradil. „Už máme nějaké ty zkušenosti a vůči nepřízni jsme snad víc imunní. Důležité je, že jsme zdraví,“ upozornil.

Podle Šárky, která začne doma plést, jde právě o zdraví. Je přesvědčena, že opatření vlády, včetně nového zákazu vycházet v noci ven, bude většina lidí dodržovat, pokud budou mít nad sebou bič. Strážníci by podle ní měli porušování opatření pokutovat a nejen lidi napomínat. „Já patřím do skupiny, která si myslí, že opatření jsou správná, a souhlasím s nimi, byť se mě to hodně dotkne, protože pracuji s lidmi,“ řekla. I ona však pozoruje změnu oproti jaru. „Lidi jsou nervóznější a rozdělili se na dvě skupiny. Jedna si uvědomuje reálné nebezpečí šíření nákazy, ale druhá má tendenci toto nebezpečí zamést pod koberec a říkat, že se nic neděje,“ uvedla Šárka, která nechce, aby druhá skupina měla navrch. „Dcera studuje medicínu a říká mi, že lidi nebezpečí absolutně podceňují a vůbec si neuvědomují, co se na nás valí, a že v polovině listopadu už může být pozdě,“ dodala.

Ve středu 28. října bylo v okrese Most aktuálně nakažených 1373 lidí. Celkem mělo pozitivní test na covid od března 1816 osob z Mostecka, z toho 437 se vyléčilo a 6 zemřelo.