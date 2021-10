Minipivovar Most se otevřel loni v září, ale po měsíci provozu musel prodávat jen z okénka kvůli celostátním proticovidovým opatřením. Následovala doba plná nejistoty a otázek, co bude dál. Ředitel Martin Trčka tehdy s vážným výrazem ve tváři v prázdné pivovarské restauraci Deníku vysvětloval, jak složité bude krizí proplout. Přesně po roce mostecký patriot sedí mezi obědvajícími hosty a usmívá se. Během jedné sezony dokázal s kolegy pivovar nejen udržet, ale dostat ho mezi špičku. „Přišla pochvala shůry,“ říká s očividnou úlevou Trčka, který proslul jako námořní stratég a olympionik v jachtingu. Teď mu začal foukat příznivý vítr i na souši.

Mostecká dvanáctka z Minipivovaru Most se stala nejlepší svého druhu v republice. Vyhrála Zlatou pivní pečeť v kategorii polotmavé pivo z minipivovarů. Jedná se o certifikované ocenění piva v největší a nejstarší tuzemské degustační soutěži. Ceny se udělují na prestižním Mezinárodním pivním festivalu v Českých Budějovicích. To, že hned napoprvé uspěl nováček z Mostu, je ojedinělá záležitost.

„Přihlásili jsme se do soutěže, abychom si potvrdili, že kvalita produkce odpovídá našim představám. Abychom nepluli na obláčku a věděli od odborníků, na čem jsme,“ vysvětluje ředitel minipivovaru. Zlatá plaketa bude viset v pivovarské restauraci všem na očích. Podnik má ambice soutěžit i v příštích letech, aby si u nezávislých porot ověřoval úroveň svých piv.

Oceněné pivo Most 12 je jedno ze tří hlavních piv minipivovaru. Podle Trčky se polotmavá dvanáctka nedělá podle nějaké speciální receptury. Hlavní je, aby byla co nejlépe uvařena. V její výrobě hodlá minipivovar pokračovat stejně jako v distribuci piv do vybraných obchodů v Mostě a jiných okresech.

Krátce po ocenění v Českých Budějovicích obdržel minipivovar národní cenu Spokojený zákazník od Sdružení českých spotřebitelů (SČS) za nadstandardní servis a služby. Podobné ocenění dostalo v Ústeckém kraji dalších čtrnáct podnikatelů. „I přes toto nelehké období a komplikace způsobené epidemií řada živnostníků a rodinných firem vysoké očekávání spotřebitelů stále naplňuje,“ sdělil během předávání cen Viktor Vodička z SČS. Do hodnocení se zapojují i profesní komory a úřady.

Jenže letošní podzim Minipivovaru Most přinesl další dobré zprávy. „Najednou se to nějak všechno seběhlo. Tak jsem si řekl, že ty věci asi neděláme špatně, když nám odborníci sdělují, že máme výborný produkt, servis i prostor,“ svěřuje se Trčka. Budova minipivovaru byla totiž nominována do celostátní architektonické soutěže. A to není vše. Ve specializovaném jihokorejském časopisu Architecture and Culture vyšel o mosteckém minipivovaru několikastránkový článek s fotografiemi exteriéru i interiéru. Tohle Trčka nečekal, že dostane Most i do asijského magazínu, který se globálně věnuje špičkovým stavebním projektům. Svým způsobem se mu splnil sen – dát v Mostě gastronomii nový rozměr.

„Už když jsme o pivovaru začínali přemýšlet, věděli jsme, že musí propagovat Most. Mou ambicí bylo mít tu i vynikající prostor, abychom si ho jako Mostečané užili a abychom zároveň naše město venku reprezentovali minimálně na národní úrovni. Což se právě teď odehrává. Jsem rád, že se nám toho po roce podařilo dosáhnout,“ dodává Trčka. Podle něj je pro Most velmi důležité, aby ho lidé v tuzemsku i zahraničí vnímali jako město, kde se dají dělat kvalitní věci v kvalitním prostředí, na které se lze spolehnout.

Ředitel přiznává, že covid byl složitý. I když minipivovar nemá vlastní srovnání s loňským létem, kdy ještě nefungoval, návštěvnost gastroprovozů je v ČR stále nižší než před covidem a novou komplikací je zdražování energií. Minipivovar jako řada podniků přežil covid s tím, že použil na překlenutí krize většinu rezerv. Další zakolísání trhu by přineslo vážné potíže.

Ani u piva růst ceny nelze vyloučit, minipivovar ale nyní zdražení neplánuje. V dalším období se chce soustředit na rozvoj pivovarské zahrady, která se má v roce 2022 víc otevřít pro veřejnost a malé kulturní akce.

Pivo v Mostě



Minipivovar Most má akcionářskou strukturu a navazuje na tradici měšťanských pivovarů. Budovu na zelené louce v ulici Pod Koňským vrchem navrhoval architektonický ateliér ADR, držitel řady tuzemských a zahraničních ocenění.



V Mostě jsou dva minipivovary – Minipivovar Most a Mostecký Kahan.



Právo vařit pivo udělil Mostu v roce 1273 český král Přemysl Otakar II. V roce 1902 patřil mostecký pivovar k největším v Čechách, zaměstnával stovku lidí a vyráběl okolo 100 tisíc hektolitrů piva ročně. Úspěšný pivovar zanikl v roce 1973 při demolici města kvůli uhlí. Náhradní socialistický pivovar zprovozněný v roce 1976 v Sedleci u Mostu už tak kvalitní mok nevyráběl a v roce 1998 skončil.