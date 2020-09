Založit a vést rodinnou firmu bez předchozí zkušenosti vyžaduje odvahu. Ta však bratrům Burešovým nikdy nechyběla, před čtvrt stoletím zkusili štěstí a dnes patří v oboru pojišťovnictví ke špičce. Přestože se jim daří, zůstali nohama na zemi.

„Je spousta věcí, které se nedají pojistit. Jsou to třeba ty nejdůležitější věci v životě. Na druhou stranu je spousta věcí, které se pojistit dají a lidé si ani nedokáží představit, že se pojišťují. Kdysi jsme pojišťovali třeba odpovědnost projektantů za dostavbu a přestavbu kongresového paláce v Praze,“ říká Jiří a Rostislav přikyvuje. Podnikat se sourozencem je náročné, na tom se oba shodují. Netají se ani tím, že jsou povahově naprosto odlišní, ale skvěle se doplňují. „Nejsilnější jsme společně, rozdílné názory nás nutí dělat kompromisy, a jak se zdá, funguje to. Už dvacet pět let,“ doplňuje Jiří.

Už když jste byli děti, chtěli jste být pojišťováky?

Rostislav: Když jsme byli dětmi, tak jsme určitě ani netušili, že obor pojišťovnictví existuje. Vybavuji si ale jeden zlomový okamžik, bylo to, když se sestře narodilo miminko. Přišel k nám do bytu pojišťovák, protože dřív se hodně pojišťovaly narozené děti. Byl to takový milý pán, který hezky mluvil, a já si pomyslel takovou práci by se mi líbilo dělat. A protože jsem paličatý a co si umanu, to udělám, tak jsem se stal pojišťovákem. (smích) Možná to byl ten zlomový okamžik.

Jiří: U mě to probíhalo trošku jinak. Jako dítě jsem netoužil být pojišťovákem, pravděpodobně jsem ani nevěděl, co to je. Všichni mí kamarádi chtěli být policisté, nebo jiná hrdinská povolání. Já jsem toužil pomáhat zvířatům, táhlo mě to k veterině. Pak jsem zatoužil pomáhat lidem a přispívat ke spravedlnosti a chtěl jsem se stát kriminalistou. A možná odtud proudí první náznaky toho, co mě v životě naplňuje pomáhat lidem a firmám chránit jejich majetek.

Jak jste se k této profesi dostali?

J: Pracoval jsem v chemičce jako chemik-operátor, ale chtěl jsem dělat něco jiného jezdit autem a bavit se s lidmi. Byla 90. léta, hodně se podnikalo a obchodovalo, a kamarád Luboš Trojna, který znal jednoho pojišťováka, mi řekl, že bych to mohl dělat. Tak jsem se přihlásil na výběrové řízení a vyšlo to.

R: Já jsem pracoval v chemičce tak jako brácha ve směnném provozu a absolutně mi to nevyhovovalo. Směny mě zabíjely. Díky tomu, že brácha nastoupil do pojišťovny, jsem poznal, co je to za práci. Navíc jsem měl tu dobrou zkušenost z dětství, takže jsem šel na výběrové řízení a začal dělat v pojišťovně.

Jaké byly začátky podnikání v Mostě v roce 1995? Bylo to jen šest let po sametové revoluci.

J: Byla to entuziastická doba. Hodně lidí chtělo podnikat a něco v životě dokázat. Mysleli jsme si, že máme neomezené možnosti, že svět je nám otevřen. S Rosťou a ještě s jedním kolegou z pojišťovny jsme chtěli dělat externí zastoupení jedné pojišťovny, což by bylo takové polopodnikání, ale pak jsme si řekli, že budeme pracovat jen na sebe a naše heslo bylo „do roka mazda, nebo nazdar“. (smích)

R: Porevoluční doba byla dost divoká. Bylo to jako na klondajku a o dost jednodušší, než je to dneska. Abyste mohli začít podnikat, potřebujete dnes na všechno tisíc papírů, kdežto v té době se začínalo podnikat prakticky bez ničeho. Stačil drive a odvaha.

Když jsou jednatelé společnosti bratři, jaké to má výhody a nevýhody?

J: Myslím si, že jsme bratři, kteří se vzájemně nepodrazí. Podnikání je hodně o penězích, takže je výhoda, že si můžeme věřit. Nevýhodou může být, že jsme každý jiná povaha. Vztah mladší bratr starší bratr se táhne celým životem. Je to jako v „Pelíškách“, kde se předhánějí, kdo vydrží déle pod vodou. Takhle to prostě u bráchů běžně funguje.

R: Já to vidím podobně. Jako bráchové jsme povahově rozdílní. Jsme ale rodina a vždycky se musíme nějak domluvit. I když se kolikrát pohádáme, tak se to pokaždé nějak urovná. Počáteční emoce vyprchají a jedeme dál.

Prý máte specifický způsob vedení vašeho byznysu. Jak se to projevuje?

J: Asi tím, že i naše firma funguje jako rodina. Někdy mi dokonce připadá, že naši zaměstnanci a kolegové jsou víc rodina než my dva. Podnikáme relativně na pohodu, ale na druhou stranu musí být stanoven pevný řád a pravidla se musí dodržovat, protože pak by nastala anarchie a to nejde. Taky jsme hodně proklientští a přátelští. Třeba já osobně si tykám s většinou velkých klientů a ředitelů pojišťoven. To je možná taky takové kouzlo, které není v každém podnikání obvyklé.

R: Já si nemyslím, že bychom měli specifické vedení firmy. Spíš to těch 25 let děláme metodou pokus-omyl, protože nás to nikdo neučil, předtím jsme nepodnikali a žádnou firmu neměli. Takže to děláme tak nějak po svém, i když to je možná to specifické. Já říkám, že je to vždycky věcí dohody mezi lidmi. Dnes nám však pomáhá Renomia Network, naši skvělí partneři, a tak je to o dost jednodušší, když má člověk někoho za sebou.

Proč zůstáváte v Mostě? Netáhne vás to do větších, bohatších měst?

J: Obchodujeme i ve větších městech a v některých jsme si dlouhé roky udržovali kanceláře. Bylo období, kdy jsme měli na mapě desítky špendlíků. Já se ale cítím jako mostecký patriot a nemám důvod se stěhovat, přestože někdy takové nápady byly, když jsme měli kancelář v Praze. Dnes se dá dělat náš byznys z Mostu. Kamkoliv můžete dojet autem a taky se pracuje o dost jinak než dřív, elektronicky nebo po telefonu. Navíc Most má úžasné okolí. Ano, sídliště jsou narušená sociálně, ale za humny je město naprosto skvělé. Hory, dromy, cyklostezky, nové jezero, to je málokde a všechno je blízko. A taky tu samozřejmě zůstáváme proto, že tu máme rodinu a kamarády.

R: Přesně tak. Ještě bych dodal, že díky tomu, že jsme se nedávno z paneláků přestěhovali do rodinných domů, pociťujeme větší komfort. Když se zajdu podívat na místo, kde jsem dříve žil, tak z toho neskáču pět metrů vysoko. Teď bydlím v Čepirohách, což je skoro jako na vesnici, takže si ani nepřipadám, že žiju ve městě. Zaječí úmysly nemám a ani jsem je neměl.

Jeden z mýtů o pojišťovnictví tvrdí, že tato práce je založená na manipulování s lidmi. Jak to tedy je?

J: Pojišťovnictví je založené na důvěře a slibu něčeho nehmatatelného, tedy pojistného plnění v případě, že se něco stane. Pokud někdo v našem oboru manipuluje, ztratí důvěru poměrně rychle. Pravidlo číslo jedna kdo chce dlouhodobě fungovat v pojišťovnictví a sloužit klientovi, nesmí s lidmi manipulovat.

R: Kdybychom podváděli nebo s lidmi manipulovali, tak tu naše firma určitě nemůže být 25 let.

Nabízení pojištění je spojeno i s odmítáním druhou stranou. Jak se vyrovnáváte s občasným neúspěchem?

J: Já nemám odmítání rád. Dělal jsem i studené kontakty nebo studené telefonáty a ty jsou často o odmítání. Takže vše je nejdřív „ohřeju“ skamarádím se a teprve pak řeším pomoc v pojištění.

R: Tady se opět objevují naše rozdílné povahy, ze kterých však vzejde nejlepší možná kombinace. Člověk by si měl najít nějaký cíl a postupnými kroky se k němu dostat. Já říkám, co tě nezabije, to tě posílí. Takže mě odmítání spíše posiluje a nedělá mi problém. Odmítá se ve všech oborech. Třeba stavební firmy chodí do výběrovek s tím, že možná nevyhrají.

J: Také je to o době a postoji. My s bráchou víme, že děláme dobrou službu, a když ji někdo nechce, tak ho stále respektujeme.

Co vás na té práci baví?

R: Nejpříjemnější je kontakt s lidmi, to mě asi nejvíc naplňuje. Zničilo by mě sedět dvanáct hodin v kanceláři a povídat si s počítačem.

J: Souhlasím. Kontakt s lidmi a určitá volnost si zvolit, co budu dělat zítra a pozítří, i když okolnosti nás nutí k různým věcem a spousta z nich se prostě musí udělat.

Jak nejraději odpočíváte?

J: Kdybych řekl golf, rodina, cestování, tak by mi manželka vynadala. Takže opravdu správně je rodina, golf, cestování. (smích)

R: Já neumím odpočívat, spíš mám rád aktivní odpočinek, v současné době na zahradě.

Jaké místo v Mostě patří k vašim nejoblíbenějším?

J: Mně se nejvíc líbí městská dominanta, hrad Hněvín. Pokud mluvím s někým, kdo není z Mostu, tak mu vždycky doporučuji, ať se tam zajede podívat. Když někoho vezmu na Hněvín, tak ho nahoře obejdeme, aby poznal ten nádherný výhled do okolí. Ale momentálně nejoblíbenější místo je doma ve Vtelně, na zahradě, ideálně v bazénu s vnučkou.

R: Je tu hodně krásných míst, ale taky mě napadl ten Hněvín. Ten bych doporučil všem turistům.

Jak váš byznys ovlivnil covid?

J: Covid je taková zvláštní hysterie. Na jednu stranu bylo dobré, že se svět trochu v březnu zastavil a mohli jsme se zamyslet, kam se vlastně ženeme, byla to zvláštní doba. Ale na druhou stranu, pokud by se to opakovalo, tak je to velmi nebezpečné. Každá krize, která přichází, se našeho podnikání dotkne až později, ve chvíli, kdy na to začnou doplácet naši klienti, především firmy a jejich zaměstnanci. Těžké období nás pravděpodobně ještě čeká, doufejme, že potrvá krátce.

R: Já moc nesouhlasím s tím diktováním, co můžeme a nemůžeme. Myslím si, že jsme dospělí lidé a každý je zodpovědný sám za sebe. V našem byznysu zatím naštěstí nevidím nějaké zásadní změny.

J: Já doplním, že před covidem asi nikoho nenapadlo, že mu zavřou fabriku. Dnes už s tím pojistný trh víc pracuje a začíná nabízet nové produkty, které s epidemií počítají. Časem budou standardem.

Přežije to pojistný trh?

J: Covid pojistný trh určitě nepoloží. Možná bude vykazovat menší růst, ale propad neočekávám, protože náš trh je velmi elastický, hledá nové možnosti a příležitosti. Pojišťovnictví je perfektní a zajímavý obor. Jako pojišťovací makléři se setkáváme s lidmi z nejrůznějších odvětví a snažíme se jim pomáhat. Panuje představa, že taháme z lidí peníze, ale my jsme makléři, snažíme se, aby pojišťovny lidem platily, když se někomu něco stane.

Rodinná firma z Mostu

Jiří Bureš (51 let) a Rostislav Bureš (49) jsou bratři a jednatelé mostecké společnosti JB Group. Oba jsou ženatí, Jiří má jednu dceru a vnučku a žije ve Vtelně, Rostislav má dvě dcery a žije v Čepirohách. Jejich firma patří mezi stabilní tuzemské pojišťovací zprostředkovatele. Jejími klienty je několik stovek podnikatelů, firem a jiných organizací. Bratři spolupracují s nejvýznamnějšími pojistiteli.

Od roku 1995 se zaměřují na podnikatele a průmyslové podniky, ale zajišťují i občanská pojištění. Od roku 2008 jsou členy Renomia Network resp. součástí Renomia Group, největší skupiny pojišťovacích zprostředkovatelů v ČR a střední Evropě, která poskytuje služby po celém světě. V roce 2016 založili dceřinou společnost JB Group Finance, která doplňuje jejich portfolio o další služby klientům.

JB Group je dlouholetým členem Asociace českých pojišťovacích makléřů a Hospodářské komory České republiky.