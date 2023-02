„Jsme nadšenci, kteří milují psy. Sami jsme se přesvědčili, že strava je pro ně velmi důležitá. Pracujeme na základě vlastních zkušeností. A opravdu jsme začínali v garáži. Teď už to zní úsměvně. Sami jsme nečekali, že budeme mít takový progres,“ říká Martin Matuš. S kolegyní začínali doslova v garáži a sami netušili, že se malá firma tak rozroste. „Poptávka po krmivu tak rostla, že jsem musel po krátkém čase opustit zaměstnání specialisty na geografické informační systémy, abych se mohl naplno věnovat všemu, co bylo potřeba," vypráví Matuš.

V Lomu nadšení pejskaři i podnikatelé zrekonstruovali objekt, který je nyní skladem i sídlem firmy. „My jsme z Litvínova. A i když máme rádi spoustu krásných míst naší republiky, třeba Morava, Liberecko a tak dále, jsme místní patrioti. Takže zůstat v místě byl náš požadavek. A povedlo se. Nyní máme bezvadné zázemí pro firmu. Máme ve firmě šikovné lidi z regionu, kterým můžeme nabídnout velmi dobré podmínky. Nemusí tak všichni šikovní odcházet do Prahy."

Pes devastuje zahradu. Zřejmě se nudí, říká psí psycholog

Minulý rok firma uvedla na trh novinku Vetactive, která je řadou granulí vyvinutých ve spolupráci s veterináři; je vhodná pro pejsky, kteří mají speciální potřeby, pokud jde o stravu a péči. Značka Platinum obdržela také certifikát ,TÜV“, který zaručuje stále stejnou prvotřídní výrobu a kvalitu produktu. V nabídce najdete i doplněk stravy, pamlsky, zubní péči a další produkty.

Na eshopu lze objednat zdarma i vzorky a kvalitní krmivo vyzkoušet. Od 1.2. do 14. 2. probíhá akce, kdy se každou objednávkou zařazujete do slosování o mystery box, v kterém naleznete produkty této značky.„Čeká nás ještě hodně práce při naplňování naší vize. Chceme značku dostat ještě více do podvědomí a mít spokojené zákazníky. Majitelům kvalitní krmivo nenutíme. Je to na nich; buď chtějí, nebo ne. Ale my chceme psům vyhovět. Víme, že jsou předci vlka, že potřebují maso. A to každý pes, bez rozdílu rasy,“ uzavírá Matuš.