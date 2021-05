Kulturní kavárně The Most café hrozil kvůli koronakrizi zánik. Jenže díky příznivcům, kteří přispěli na její provoz, přežila a teď pomalu rozjíždí provoz. Od úterý 25. května funguje venkovní zahrádka.

Před jejím otevřením stála před kavárnou skupina studentů. Kavárnici Kláru Smrčkovou zájem potěšil. Doufá, že v červnu bude moci pustit první hosty i dovnitř a znovu postupně obnoví výstavy, koncerty, autorská čtení, přednášky a další společenské akce. „Lidi už jsou nedočkaví,“ říká.

Loni na jaře, když musela zavřít, se lidé na kavárnu skládali při soukromé sbírce. Hodně pomohla také radnice, která dočasně odpustila nájem, a státní covid dotace. Když se nedávno platba nájmu obnovila a vláda naznačila, že povolí zahrádky, kavárna potřebovala peníze na restart. Proto požádala veřejnost na portálu Hithit o hromadné financování a během pár týdnů dalo 183 lidí dohromady cílovou sumu sto tisíc korun. Za pomoc teď dostávají odměnu formou dárkových balíčků.

Kavárnice je za podporu moc vděčná. „Připadala jsem si neskromně. Měla jsem obavy, že se cílová částka nenaplní, ale během týdne se částka vyhoupla přes třicet tisíc a pak to jelo rychle,“ svěřuje se. Momentálně je v kavárně sama, ale brzy by měla mít opět pomocníky, protože provoz chce vrátit do normálního režimu. I když je na zahrádku zima, rozhodla se ji otevírat alespoň od 16 do 19 hodin od pondělí do pátku. V nabídce má vše jako dřív, kromě zákusků, které hodlá nabízet od příštího týdne.

Dále ji čeká plánování výstav a slaďování termínů, protože prostor pro expozice byl na rok dopředu obsazený. Kavárnice také očekává, že se začnou ozývat i hudebníci a domluví zahajovací koncert. Rodinný festival Recykult, na kterém se kavárna v minulých letech podílela, letos venku u Repre nebude. Letošní plánované téma zaměřené na plýtvání jídlem se přesune do on-line seminářů a workshopů.

Kulturní kavárna The Most café

Vznikla v roce 2017, kdy začala oživovat omšelou část centra Mostu kolem Repre. Zakladateli bylo několik nadšenců, kteří chtěli vytvořit něco, co jim ve městě chybělo. Aby lidé společně poseděli, odpočinuli si, něco zažili, dozvěděli se a měli zároveň prostor představit ostatním, co dokážou. Třeba zpívat, malovat obrazy nebo fotit. Kavárnu si oblíbily i hudební skupiny a různé občanské iniciativy. Na předloňský festival Vesmírný recykult, který kulturní centrum spolupořádalo, dorazilo na přilehlé prostranství 2000 lidí.

Deset minut chůze od The Most café sídlí ve sklepě činžáku u Luny malá a s kulturní kavárnou spřízněná Galerie Bunkr. I ta byla od loňska zavřená a také už otevřela. Během covidové pauzy prošla úpravami - má nové rozvody elektřiny a vody, toaletu i výmalbu. „Mákli jsme si,“ uvedl provozovatel a kurátor Luděk Prošek. Až do 8. června vystavuje v galerii mostecký techno hudebník Assix Majk. Expozice volně navazuje na výstavu průkopníka české noise hudby Radka Kopela z Mostu, který v galerii před dvěma lety představil například obaly na desky. Podle kurátora je fascinující přenést do galérie předměty, které vznikají v hudební subkultuře. V ní umělce spojuje vášeň pro tvorbu, jež má přesah do výtvarného umění. Například ze zarámovaného pohlcovače hluku, který Majkl udělal z odpadu, se pak v galerii stává abstraktní obraz.

Bunkr, jehož projekty dotuje Ministerstvo kultury, letos představí tvorbu předních českých výtvarníků a chystá další akce včetně přednášek. Galerie je nízkorozpočtová a epidemie ji nepoložila. Na rozdíl od velkých kulturních institucí, které jsou závislé na masivních dotacích, Bunkr nemusel a ani nechtěl vytvářet virtuální projekty.

Galerie Bunkr

Galerie Bunkr sídlí v suterénu obytného domu 227/44 u kruhového objezdu u Luny. Malou galerii v bývalém krytu civilní obrany v roce 2010 založila skupina univerzitních studentů. Bunkr je kulturním prostorem nekomerčního charakteru, který mapuje současnou výtvarnou a literární scénu, sonduje do oblasti angažovaného umění a spolupracuje s nezávislými iniciativami. Galerie také volně navazuje na předrevoluční tradici využívání sklepních a bytových prostor k alternativně kulturním účelům. Nová výstava ASSIX / GUMMOST potrvá do 8. června. Otevřeno je dle telefonické domluvy.