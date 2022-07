„Třeba na zákuscích by měl zákazník poznat, zda si s nimi cukrář pohrál a nevypadají tak, jak v tuctové cukrárně. I zmrzlinu si vyrábím sám, ale protože jí prodáme velké množství, část kupujeme. Stejně tak limonádu či smoothie nabízíme z vlastní produkce, ale kofolu u nás zákazník rovněž dostane,“ říká Petr.

Díky své nápaditosti a šikovnosti tak navíc může pružně reagovat na sezónní nabídku či speciality spojené s tímto regionem. A právě na tuto flexibilitu prý zákazník slyší. Podle svých slov vyloženě nemá ve svém oboru nějakou oblíbenou činnost, rád vyrábí vše, kromě zákusků a zmrzliny třeba i pralinky či sušenky.

K profesi se dostal náhodou

Na rozdíl od slavných cukrářů o tomto řemesle nesnil odmala. Jak dnes s úsměvem říká, doma zvládl maximálně puding. „Původně jsem chtěl jít studovat IT telekomunikace, ale nestačil mi prospěchový průměr známek. Jednou máma objevila, že kousek od našeho domu je Den otevřených dveří v cukrářském učilišti. Zavedla mě tam a bylo rozhodnuto. Zůstal jsem u toho a dnes nelituji. Troufám si říct, že jsem to dotáhl na profesionální úroveň.“ A aby ji udržel, stále se snaží objevovat nové a kvalitní ingredience, třeba až z Itálie či Španělska.

Když Petr zaznamenal poptávku po cukrovinkách bez mouky, neváhal a zařadil je do svého sortimentu. A pokud prý zákazník chce, tak dostane pochutiny i bez cukru. „Nejde přímo o ‚zdravé dorty‘, spíš vyhovíme lidem, kteří nemohou jíst mouku nebo jsou diabetici. A místo cukru, stejně jako ve starověkém Egyptě, sladíme náš sortiment medem či datlemi.“

V ostrém konkurenčním prostředí je podle něj dnes nutné poskytnout zákazníkovi kompletní servis a nadstandardní služby. Proto Petr kromě svatebních dortů, které přiveze až na místo a připraví, nabízí na různé druhy akcí kompletní catering. Zkušenosti získal po praxi v malé cukrárně v Praze i na ministerstvu obrany, kde pomáhal zajišťovat občerstvení na Pražském hradě, v zahraničí, na americké základně.

Budoucnost zatím vidí pozitivně

„Jsme rádi, když se k nám lidi vracejí, dávají nám sami od sebe zpětnou vazbu, či si mezi sebou řeknou, že u nás byli spokojeni. Je to řemeslo, a především velká dřina. Ale aby byl člověk úspěšný, jinak to nejde.“ Možná i proto se s přítelkyní rozhodli investovat do větší výrobny, umístěné nedaleko své cukrárny, kde bude i výdejna. A to i přesto, že všechny do té doby vydělané a ušetřené peníze jim spolkly dva jarní lockdowny.