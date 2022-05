Konkrétní vzor nemám žádný. Ctím všechny, kteří to někam dotáhli, protože vím, co dřiny za tím stojí. A je jedno, jestli je to lyžař, fotbalista, kulturista nebo hráč curlingu. Můj obdiv pak patří zejména těm, kteří se dokáží prosadit hned v několika sportech najednou, jako například Ledecká, Sáblíková nebo třeba triatlonistka Alena Vrátná, která začala s tímto sportem v pozdějším věku a dosahuje velkých úspěchů. Navíc je to velmi skromný člověk.

Zdroj: Deník

Jaký sport vás nejvíc bavil, když jsem byl dítě?

Kupodivu je to právě fotbal. A pak vybíjená. Fotbal byla příležitost trávit čas s klukama, ale postupně se ze mě stal opravdový fotbalový mazák. Ráda vzpomínám i na fotbalové turnaje matky s dětmi proti otcům. A vybíjená za mých mladých časů frčela a opravdu jsme v ní vynikala.

Co děláte pro svou kondici?

Obecně ráda sportuji a sportů jsem praktikovala nespočet. Včetně košíkové, která byla s mou výškou zakrslého keře docela úlet. Celkem pravidelně týrám své tělo ve fitku, běhám, miluju tůry. Kondičku mám myslím stále dobrou, jen s tou regenerací je to už s věkem trochu horší. Zatím ale s přesedláním z energičtějších aktivit na klidnou jógu nepospíchám…

Na co se jen málokdy zapomenete dívat v televizi?

Přiznám se, že pasivní sportování u telky mě nebaví a jediné co jsem ochotna občas sledovat se zájmem je atletika.

Je ještě něco, co byste chtěl(a) za sebe říci, dodat?

Přála bych našemu týmu výhru v letošní lize. Loni byli kluci skvělí. Bez takřka nulové možnosti se na turnaj připravit, protože jsou z různých směn, získali druhé místo v souboji pěti týmů a výhra jim unikla opravdu jen o pověstný fous. Věřím, že letos se do toho pořádně opřou a vyšplhají se na bednu na nejvyšší místo. Už proto, že letos mají nové, vážně pěkné firemní dresy.