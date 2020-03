Litvínovská chemička funguje, ale pandemie koronaviru dělá jejím manažerům starosti. Stále není jasné, jak bude vypadat plánovaná celozávodní odstávka. Ta je po čtyřech letech provozu nutná kvůli opravám, údržbě a novým investicím, jež nelze dělat během výroby. Zarážka s výpomocí externích firem má trvat od 9. dubna do 10. června. Alespoň tak zatím zní původní harmonogram.

„S ohledem na aktuální situaci v tuto chvíli vyhodnocujeme různé varianty realizace plánované zarážky tak, abychom vyhověli současným zákonným požadavkům a současně minimalizovali rizika spojená s možným šířením nákazy,“ sdělil mluvčí Unipetrolu Pavel Kaidl.

Původní záměr počítá s tím, že se odstaví celý litvínovský výrobní areál kromě energetiky, výdejních terminálů a skladů surovin a produktů. Smyslem zarážky je připravit továrnu na další bezpečný provoz. Některým obyvatelům se ale odstávka během celostátní karantény nelíbí. Václav Bouše z Litvínova dokonce zaslal dopis premiérovi Andreji Babišovi a požádal ho, aby vláda nařídila chemičce zarážku odložit na neurčito a cizincům neudělovala žádné výjimky. Bouše se obává, že do Litvínova přijedou stovky zahraničních pracovníků z Itálie, Rumunska a dalších zemí EU. „Někteří cizinci jsou k dnešnímu dni již na území města a další mají přicestovat do konce března,“ sdělil Bouše. Podle něj mají být ubytováni v Litvínově, Mostě a okolních obcích. „Z obavy o zdraví obyvatel požadujeme celou věc na vládní úrovni prověřit a přijmout taková vládní opatření, která by zabránila případnému dalšímu šíření virové nákazy,“ dodal.

Unipetrol už před týdnem úřady informoval, že práce na zarážce mají zajistit odborné dodavatelské firmy, se kterými chemička dlouhodobě spolupracuje. Do závodu by poslaly až 2 800 osob. Zhruba 80% z nich měli být lidé z ČR a Slovenska a zbytek pracovníci dalších národností, kteří v tuzemsku či na Slovensku dlouhodobě pracují a pobývají. Byli by to Poláci, Rumuni, Ukrajinci a Srbové.

Situace se ale rychle mění. Stát omezil přeshraniční styk a část zahraničních dělníků míří domů.

Unipetrol musí na změny reagovat a je v kontaktu s městy i státní správou. „O způsobu realizace plánovaného odstavení výroby budeme brzy informovat,“ uvedl mluvčí Unipetrolu. Firma nevylučuje, že zarážku omezí. Pokud ji zahájí, předem říká, že je připravena chránit své zaměstnance i externí pracovníky před nákazou a že bere ohled na obyvatele Mostecka.

Unipetrol jako výrobce pohonných hmot, plastů a hnojiv patří ke strategickým průmyslovým podnikům a pandemie ho nesmí skolit. Proto společnost přijala řadu opatření, například omezila pohyb po závodě a na vstupní brány a do 70 budov umístila dezinfekci.

Stav nouze těžce nesou hlavně menší firmy a živnostníci. Okresní hospodářská komora Most se začíná obávat krachů a upozornila, že by to mohlo mít i fatální následky pro život měst a obcí. Předseda komory Rudolf Jung proto vyzval starosty z Mostecka, aby podnikatelům pomohli. „Jedná se například o to, že město, nebo obec nebude jako pronajímatel obchodních a kancelářských budov přistupovat k restrikcím či penále a umožní nájemcům přinejmenším pozdější platby,“ uvedl Jung. Škody během pandemie budou podle něj značné, ale společným úsilím se dají minimalizovat.