Nordic walking je ideálním sportem pro hubnutí

Několik předchozích dílů našeho seriálu jsme se věnovali saunování. Věřte, že není nic příjemnějšího než si ji dopřát po sportovním výkonu. Pokud neholdujete jízdě na kole ani běhu, a pořád si chcete dát do těla, vyzkoušejte chůzi s nordic walking holemi. Na to, jaký to má přínos pro naše tělo, jsme se zeptali odborníků z Resortu Valachy Velké Karlovice.

Kouzlo nordic walkingu spočívá v tom, že zapojujete nejen dolní končetiny, ale i ruce | Foto: Deník/Archiv

„Chůze se sportovními hůlkami vám může dát víc, než jste si možná mysleli. Naučíte se lépe zacházet se svým tělem, a chcete-li shodit pár kil, je nordic walking účinnější než běh nebo jízda na kole. Je skvělé, že ho můžou provozovat lidé v jakémkoli věku, a i ti méně fyzicky zdatní. A pro ty, kteří tráví spoustu času sezením u počítačů či za volantem, je severská chůze osvědčenou metodou, jak se protáhnout, posílit svalstvo, rozproudit si krev a zároveň i osvěžit mysl,” říká Kristýna Veitová, trenérka z Resortu Valachy ve Velkých Karlovicích, jehož relaxační centra Wellness Horal a L-Spa nabízejí různé druhy saun, saunové rituály, exotické masáže, relaxační procedury i pobyty se sportovním zaměřením. Rozcvička v kanceláři Přečíst článek › V tomto rekreačním středisku mají hosté možnost půjčit si zdarma hole a vyrazit na výlet po krásných místech Chráněné krajinné oblasti Beskydy. Dokonce tu pro ně připravili i několik značených nordic walking okruhů v délce od 7 do 12 kilometrů. „Kouzlo nordic walkingu spočívá v tom, že zapojujete nejen dolní končetiny, ale i ruce, zádové, prsní svaly i břišní svalstvo. Zároveň platí, že sval spaluje přednostně tuk při menším výkonu, jako je chůze, protože při vyšším (běh či jízda na kole) musí spalovat zásobní sacharidy,” vysvětluje Kristýna Veitová. 5 pravidel pro správnou chůzi s holemi: Před vycházkou se oblečte tak, abyste venku pociťovali mírný chlad. Pohybem se zahřejete a v teplejším oblečení by vám bylo horko. Hole si nastavte podle své výšky, převážně jsou teleskopické a dají se nastavit od délky 54 do 130 cm. K nastavení požadované délky stačí povytáhnout příslušnou část hole a aretovat ji. Před výletem byste měli absolvovat desetiminutovou pomalou chůzi na zahřátí, která připraví organismus na následnou fyzickou zátěž. Nezapomeňte na rozcvičku, stačí několik uvolňovacích cviků, jimiž zahřejete svaly a rozhýbete klouby. Důležité je i naplánovaní trasy a délka vycházky. Hodina úplně stačí. Důležitá je ovšem pravidelnost – ideální je vyrazit s holemi na procházku 3x až 4x týdně. Tip navíc: Dobrou pomůckou je sporttester, s nímž si můžete ohlídat svůj tep. Zůstaňte v aerobním prahu, do 65 % maximální tepové frekvence. A nezapomeňte na pravidlo: Když dokážete při chůzi mluvit, máte správné tempo na spalování. Extrémní výkony: Kde leží limity lidského těla? Podívejte se, co člověk dokáže Přečíst článek ›

