Krémová polévka z pečeného česneku

Budete potřebovat:

3 palice česneku

3 střední brambory

1 šalotka (cibulka)

3 plátky másla

olivový olej

smetana ke šlehání

1 litr vývaru

Muškátový oříšek

Sůl

Pepř

Postup:

Rozehřejte troubu na 175 °C. Neoloupané palice česneku pokapejte olivovým olejem a jednotlivě zabalte do kousku alobalu. Dejte péct do rozehřáté trouby na 30 minut do úplného změknutí.

V hrnci rozehřejte máslo, zpěňte nakrájenou šalotku a krátce orestujte očištěné brambory na menší kostky. Zalijte vývarem, opepřete, osolte jen pokud není vývar slaný, vhoďte i upečený česnek vymačkaný ze slupek a vařte do změknutí brambor, cca 15 minut. Poté rozmixujte ponorným mixerem, zalijte smetanou (cca 150 ml, dle chuti) a nechte dvě minuty provařit. Odstavte, vmíchejte plátek studeného másla, nastrouhejte muškátový oříšek a případně dochuťte. Podávejte například s krutony, nasekanými bylinkami, sýrem či opečenou slaninou.

Markétiny recepty můžete sledovat také na Instagramu.

Speciály z edice kondice lze zakoupit na eshopu https://eshop.kondice.cz/



Předplatné časopisu Kondice lze objednat ZDE.



A na webu Kondice.cz najdete stovky cvičebních videí, podcasty s odborníky a denně nové články o zdraví a psychologii.