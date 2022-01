V posledním víkendu Most nehrál, protože magnet kola s Michalovcemi odložila covidová nákaza ve slovenském družstvu. Ovšem ani Dunajská streda není žádný nazdárek a Most čeká těžká zkouška.

„Dunajská Streda je velmi kvalitní tým, jsem rád, že nás po odloženém utkání v Michalovcích čeká náročný soupeř. Od začátku týdne pracujeme tak, abychom byli co nejlépe připraveni, samozřejmě s cílem doma soupeře porazit. Nebude to snadné, Dunajská Streda je silná, má ve svém kádru několik reprezentantek, takže musíme být stoprocentně koncentrovaní, což je ale v případě takového soupeře nezbytnost,“ řekl pro klubový web před důležitým duelem mostecký kouč Adrian Struzik. „Naše příprava je velmi důkladná, máme i hodně videa, včetně našeho vzájemného střetnutí z podzimní části sezony. Můžeme se podívat i zpětně na vlastní hru a říci si, na čem zapracovat,“doplnil polský trenér v mosteckých službách.

Jediné z čeho má mostecký stratég vítr je vývoj covidové situace, která muchlá plány napříč všemi sportovními odvětvími. Černí andělé by se měli na domácí půdě představit v plné síle, nákaza se hráčkám prozatím vyhýbá, navíc část týmu díky přesunutému zápasu s Michalovcemi absolvovala v pátek odpoledne třetí posilovací dávku očkování.

Fanoušci přijdou o předzápasový program

Diváci, kteří se rozhodnou vyrazit na sobotní utkání MOL ligy mezi mosteckými Černými anděly a týmem Dunajské Stredy, budou tentokrát muset oželet předzápasový program.

"Předzápasový program byl zrušen především s ohledem na protiepidemická opatření, aby se ve sportovní hale zamezilo nadbytečnému shlukování osob. Pro účast návštěvníků na utkání i nadále platí, že každý divák před vstupem do sportovní haly (s výjimkou dětí do 12 let) bude muset prokázat bezinfekčnost. Stejně musí mít diváci během utkání zakryté dýchací cesty," informuje mostecký klub.