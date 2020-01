Zora doma čtyřicet minut trápila Černé anděly. Pak odpadla

Dlouho to vypadalo, že by mohly na domácí půdě zaskočit superfavorita. Olomoucké házenkářky ale v předehrávce 17. kola MOL ligy nakonec s Baníkem Most prohrály 22:30.

Olomoucké házenkářky (v modrém) prohrály s Mostem 22:30. | Foto: Deník / Miroslav Mazal