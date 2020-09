Ostřílený matador a zkušený benchař Josef Peška st., který sbírá v této disciplíně úspěchy ve všech soutěžích, kterých se účastní, bral opět zlatou medaili s úctyhodným výkonem 145 kilogramů v kategorii Masters.

Mladí z dvojice Petr Pastýřík nastoupil nejprve v kategorii Bench press Equip do 125 kg, kdy základní pokus 220 kg zvládl s neskutečnou lehkostí a proto si nechal naložit na další pokus 252,2 kg, tedy váhu, která by stačila na prvenství v kategorii. „Bohužel tato váha byla nad mé síly a proto odjíždím domů se stříbrem,“ glosoval to Petr Pastýřík, pro kterého to nebyla na šampionátu jediná disciplína a také jediná medaile.

Pastýřík se totiž rozhodl ještě pro mrtvý tah, kdy základní pokus 270 kilogramů byl opět mírně podstřelený, stejně tak 290 kilogramů druhým pokusem, ovšem rozhodčí to tak neviděli a proto se podařilo Mostečanovi zapsat pouze základní pokus, který stačil v kategorii do 125 kg na třetí místo. Sečteno a podtrženo Most si z mistrovství Evropy přivezl kompletní sbírku medailí.

„Pokud bych mohl za sebe poděkovat sponzorům, byl bych rád, protože bez nich by se tento výlet nekonal. Jsou jimi firma Profimass, Triko4all, Severočeši.cz-město Lom paní Švarcová. Dále bych chtěl poděkovat za podporu na místě mé úžasné přítelkyni,“ dodal Pastýřík.