„Jsem vděčná za celou sezónu. Hrát a trénovat s tak zkušenými hračkami je pro mě čest. Oslavy jsme si všechny moc užily, celá sezóna byla náročná. Skloubit tréninky a cestování na zápasy se studiem v maturitním ročníku nebylo jednoduché,“ řekla Deníku Adéla Pokorná, která si před pár dny s rodiči v mostecké sportovní hale potěžkala pohár pro vítěze českého play off, kdy Mostečanky ve finále dvakrát přehrály natěšenou Plzeň.

Házené se věnuje od osmi let. Začínala v Lovosicích, kde si zahrála i s klukama, v žačkách přestoupila do Ústí nad Labem a po dvou sezonách dostala šanci hrát za Most. Neváhala, celou devátou třídu musela z Lovosic na tréninky dojíždět, poznala nové spoluhráčky, kamarádky, ale hlavně se poprvé raduje z českého titulu.

Kanonýr i rozhodčí. Tchán ho pochválil, švagr hlásil: Už k nám nejezdi

„Naučila jsem se makat, potit krev a nevzdat se, když něco nejde,“ má napsáno ve svém medailonku na stránkách mosteckého klubu. Sama se chce pořád zlepšovat.

„A na svém postu spojky se co nejvíce zdokonalit a být tak platná týmu,“ plánuje do dalších měsíců a sezon.

Další příjemnou vidinou je pro ní v Mostě šance zahrát si Ligu mistrů, kam by se Mostečanky jako české mistryně rády po třech letech opět podívaly.

„Zahrát si Ligu mistrů musí být sen každé hráčky. Je to šance posbírat nové zkušenosti. S Mostem by to byla paráda, jsem tady opravdu spokojená. Je to moje druhá rodina,“ říká a vlastně bez nadsázky, když veškeré své volno věnovala házené, dojíždění a tréninkům. Vyplatí se jednou Pokorné tahle řehole a přijdou v jejím životě další úspěchy?