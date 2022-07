„Pokud si dobře vzpomínám, tak na první zápas Mostu jsem se byl podívat v roce 2011 a to hlavně ze zvědavosti, protože v Mostě se nehrálo nic na takové úrovni,“ vypráví Jindřich Nykl a vzpomíná vlastně na samé začátky Černých andělů, kteří postoupili do nejvyšší soutěže v roce 2010. Co ho vůbec na ženské házené tehdy tak dostalo?

Jindřich Nykl s ostatními fanoušky Mostu v kotli, kde se cítí nejlépe. Fanklub a jeho členové jsou silnou zbraní Černých andělů.Zdroj: archiv Jindřicha Nykla

„Je to rychlá a dynamická hra a pokud k tomu všemu přidáte partu pěkných holek, našich Andělů, tak se z toho stane atraktivní podívaná,“ směje se dnes už skalní fanoušek, který v roce 2015 přišel do kotle a vlastně založil s dalšími příznivci Mostu fanklub, kterému házenkářky po každém duelu děkují a s fanoušky si plácají a rády udělají i fotku. I to lidi táhne do hlediště mostecké sportovní haly – bezprostřednost hráček, které si nehrají na hvězdy a fanoušky mají rády.

Právě u zrodu fanklubu Jindřich Nykl stál. Tehdy tam potkal neznámé lidi se stejnou vášní, dnes o nich mluví jako o kamarádech. Není se co divit!

„Často slýcháme, že jsme skvělí fanoušci a že jsme pomyslný další hráč na hřišti. Máme dokonce mezi sebou i člena, který si vede kompletní statistiky o všech hráčkách, které hrály a hrají za Baník. Snažíme se být holkám blíž, protože jejich úspěch je i náš úspěch,“ vysvětluje Nykl, kterému v srdci dodnes bije roky starý náboj z finále Challenge Cupu, vyprodaná hala a neskutečná atmosféra. „Neskutečný zážitek, paráda. Strašně bych si přál, aby nás fanoušků v kotli přibylo, takže jestli někdo chce, ať přijde, bude vítaný. Tahle sezona bude náročná, jsme v Lize mistrů, to byl zážitek už před třemi lety v roce 2019. Já se vůbec nebojím říct, že to holky v pohodě zvládnou, protože pro ně je to splněný sen a vlastně si ho budou některé holky v této sezoně snít a to za tu vynaloženou energii stojí,“ dokresluje Jindřich Nykl a sám se těší na 14 duelů ve vyhlášené soutěži. Přesto má jasno – Most musí posílit!

Jindřich Nykl s dcerou a exkanonýrkou Mostu Hanou Martínkovou.Zdroj: archiv Jindřicha Nykla

„Bude to náročné zvládnou Ligu mistrů a do toho v týdnu dohrávky v MOL lize a Českém poháru. Myslím, že by Baníčku slušela nějaká posila třeba z Norska, nebo Maďarska. V nové sezoně se u nás představí nová pivotka z Polska, přejeme ji hodně úspěchů,“ dodává Nykl, kterého mrzí jedna věc a to skutečnost, že zápasy Ligy mistrů musí sledovat v sousedním Chomutově a ne v oblíbené mostecké sportovní hale. Ale přesto!

„Přál bych si uskutečnit výjezd na Ligu mistrů. Jako fanklub bysme se mohli podívat do blízkých měst, kde jsou týmy SG BBM Bietigheim, nebo FTC Rail Cargo Hungaria. Nejdelší výjezd s fanklubem jsme ostatně před třemi lety zvládli do Györu,“ usmívá se Jindřich Nykl, který na domácí scéně věří v desátý český titul Černých andělů.

Jindřich Nykl a mostecká křídelnice Adéla Stříšková.Zdroj: archiv Jindřicha Nykla