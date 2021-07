„V rámci toho, kdo všechno se do soutěže hlásil, jsme věděli, že naše možnosti jsou omezené, přesto však ale reálnou šanci máme. Kalkulovali jsme, který z týmů bychom mohli přeskočit, nakonec výsledný výběr dopadl jinak, než jsem osobně předpokládal,“ řekl organizační pracovník DHK Baník Most Radek Maděra, který má evropské soutěže v klubu na starosti a přes něj jde veškerá „diplomacie“.

Evropská házenkářská federace (EHF) navíc Mostu ani neposlala oficiální zdůvodnění odmítnutí jeho účasti v Lize mistrů.

„To považuji ze strahy EHF za faux pas,“ kroutí hlavou Maděra s tím, že očekával výčet nedostatků, nebo skutečností, na kterých musí DHK Baník Most zapracovat, aby byl do budoucna v příhlášce do Ligy mistrů úspěšný. „Veškeré informace se dozvídáme z oficiálního sdělení na facebooku případně z webu EHF."

„Očekával jsem to i protože jsme už v předešlé sezoně byli zařazeni jako první náhradník (druhým náhradníkem byl norský Storhamar) a nyní nás na stejnou pozici EHF zařadila znovu. Před nás se dostal například tým Kastamonu, který vloni nebyl ani náhradníkem a letos se stal přímým účastníkem Ligy mistrů. Vnímám to jako ne úplně profesionální a předpokládám, že pokud nás EHF pokládá za partnera, měli bychom se oficiální cestou dozvědět, jak jsme si vedli a co můžeme udělat proto, abychom se mohli v dalších sezonách zlepšit,“ popsal na klubovém webu Radek Maděra s tím, že jeho klub teď bude vzhlížet k Evropské lize.