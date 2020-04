Jsou opět tam, kde je mají fanoušci nejradši – na hřišti. Mostecké házenkářky se po lehkém upuštění ochranných pravidel v době koronavirové krize zase viděly téměř tváří v tvář. Trénovaly opět společně, jen rozdělené do skupin. Vyskočily tak z individuálního tréninku, ve kterém překvapila Veronika Mikulášková, která v době osobní přípravy pomáhala tatínkovi se sázením nových stromků, aby zmírnila dopady kůrovcem napadených Oderských vrchů na Olomoucku.

Společný trénink mosteckých házenkářek. | Foto: DHK Baník Most

„Jsme rádi, že nám Sportovní hala Most vyšla vstříc a umožnila nám využívat areál v ulici Majakovského, který má ve správě a kde už díky tomu můžeme začít společně trénovat. Zatím jsme rozděleni do skupin, trénuje vždy jedna skupina dopoledne, další část hráček odpoledne a kdo to stíhá, má možnost si jednou denně dát ještě jeden individuální trénink,“ informoval na klubové webu trenér Černých andělů Jiří Tancoš.