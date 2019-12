Žádné drama nepřipustily mostecké házenkářky v pátečním zápase Českého poháru ve Zlíně. Domácí celek vyřadily opět 39 nastřílenými góly stejně jako před týdnem v ligovém duelu s Dunajskou Stredou. Zlíňanky vstřelily gólů 23. Most si tak zajistil místo v semifinále soutěže, kterou už pětkrát ovládl.

Andělka Černá, maskot mosteckých házenkářek. | Foto: DENÍK/Edvard D. Beneš

„Soupeř s námi držel krok zhruba do desáté minuty první půle, pak se nám podařilo odskočit a náskok už jsme si udrželi. První poločas jsme vyhráli o osm branek, ve druhé půli jsme nepolevili v tempu a dotáhli utkání do úspěšného konce. Hráli jsme to, co se snažíme předvádět v poslední době a na co se stále připravujeme. Obě naše brankářky podaly dobrý výkon, všechny hráčky odmakaly utkání až do konce a samozřejmě nás těší, že se nám poslední předvánoční utkání podařilo zvládnout. Devětatřicet branek je hezký výkon, celkově mělo utkání z naší strany lepší kvalitu než poslední vzájemné střetnutí se Zlínem v lize,“ komentoval výsledek utkání pro klubový web trenér mosteckých házenkářek Jiří Tancoš.