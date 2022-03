Karty jsou rozdané jasně – Michalovce vedou elitní ligu s náskokem jediného bodu před druhým Mostem. Tenhle středeční magnet bude mít parametry evropských duelů. Sám si to uvědomuje i mostecký kouč Adrian Struzik. „Hrajeme sice venku, ale ani to by neměla být příliš velká překážka. V Evropské lize jsme na hřišti rumunské Magury předvedli, že i tyto zápasy dokážeme dotáhnout k vítězství. Tentokrát si naopak myslím, že pod trochu větším tlakem budou Michalovce. Sice měly víc času na přípravu, protože o víkendu nehrály, my se naopak díky tomu, že hrajeme dvakrát v týdnu udržujeme v určitém rytmu,“ řekl pro klubový web polský kouč v mosteckých službách.