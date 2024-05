/FOTO, VIDEO/ Ve sportovní areálu na Souši v Mostě se konal další ročník Zaměstnanecké ligy Deníku. Letos se v základním okresním kole v Mostě utkalo hned sedm firemních týmů. Rovnou tři pak vyslal Orlen Unipetrol. A vyplatilo se! Na prvních dvou místech bral Orlen Unipetrol zlaté a stříbrné medaile. Bronzové placky pak deníkovské hostesky daly na krk fotbalistům z AGC Flat Glass.

Zaměstnanecká liga Deníku v Mostě. | Video: Deník/Václav Veverka

Počasí fotbalu přálo. Ve slunečném pondělku byly k vidění zajímavé bitvy. Nejdříve v základních skupinách, kdy se týmy utkaly na dvakrát deset minut s pěti hráči v poli a jedním brankářem. Tam už se začala ukazovat kvalita orlenovských celků, které se pak probily do K.O. systému turnaje. V semifinále Orlen Unipetrol RPA 1 těsně přehrál 2:1 United Energy, druhé mužstvo Orlenu Unipetrol pak muselo jít s AGC Flat Glass do penalt a postoupilo do finále po výhře 3:2. Orlenu výrazně pomohli zkušení brankáři. V prvním týmu sebou mrskal Jiří Sapoušek, tedy gólman rezervy Horního Jiřetína, ve druhém týmu pak Štěpán Ježek, který chytá za Lenešice krajskou I. B třídu. Finále se pak výrazně povedlo Sapouškovi, když Orlen Unipetrol RPA 1 srazil svého firemního protivníka jasně 4:0.

„Byla to zábava, ale na druhou stranu také těžký turnaj. Některé zápasy byly docela vyhrocené, tím myslím z pohledu výkonu. Sprostá slova nepadala. Věřím tomu, že jsme si to hlavně všichni užili,“ usmíval se brankář vítězů Jiří Sapoušek. Jak jeho Orlen Unipetrol RPA vítězné týmy skládal?

„My jsme to hlavně seskládali asi více podle známosti. Kluci se mezi sebou dobře znají, ale samotné vylosování si vzalo na starosti vedení a složilo dva úspěšné týmy,“ doplnil Jiří Sapoušek.

Jaké ceny pak na vítěze čekají? Z okresních kol se postupuje do krajských a pak celorepublikového finále. Nejúspěšnější celky se mohou těšit například na třídenní letecký zájezd na fotbalové utkání ligy dle svého výběru, nebo na dvoudenní pobyt v Plzni s návštěvou Plzeňského Prazdroje či na čtyřdenní wellness pobyt v SPA resortu PAWLIK-AQUAFORUM ve Františkových Lázních.

Zaměstnanecká liga Deníku – Most:

Semifinále: Orlen Unipetrol RPA 1 – United Energy 2:1, Orlen Unipetrol RPA 2 – AGC Flat Glass 3:2 PP

O 3. místo: AGC Flat Glass – Uniteg Energy 2:1

Finále: Orlen Unipetrol RPA 1 – Orlen Unipetrol RPA 2 4:0

Konečné pořadí: 1. Orlen Unipetrol RPA 1, Orlen Unipetrol RPA 2, 3. AGC Flat Glass, 4. United Energy, 5. Orlen Service, 6. I-O Czech Republic, 7. Hitachi