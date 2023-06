Ani jeden z těchto týmů o zlato v Superfinále malého fotbalu ještě nehrál. A oba celky touží nejen proklouznout do vrcholné bitvy sezony, ale taky urvat titul v elitní mužské kategorii. Jasno bude po dvou semifinálových duelech. První klání mezi Mostem a Olomoucí Mighty Ducks začíná na severu Čech v neděli od čtyř hodin odpoledne.

Most ve čtvrtfinále vyřadil posledního vicemistra z Brna, Hanáci zase přešli přes obhájce titulu z Hanspaulky. Takže si oba tábory věří i v semifinále. „Most můžeme vyřadit podobně jako loňského mistra z Prahy,“ prohlásil olomoucký trenér Tomáš Zeman. „Jdeme za svým letošním cílem – zvítězit,“ kontroval mostecký kouč Vojtěch Benda

Naposledy se tito dva soupeři utkali na začátku listopadu 2019, po remíze 6:6 v základní hrací době tehdy zvítězil Most až v penaltovém rozstřelu. „Na naší společné cestě respektujeme každého soupeře a jinak to nebude ani u týmu Olomouce. Už je to ale nějaký čas, kdy jsme se s Olomoucí naposledy potkali. Myslím, že za tu dobu udělala velký progres, nevyhrála přece svou skupinu jen tak,“ připomněl Benda.

Hanáci šli do čtvrtfinále v pozici nejlepšího týmu východní skupiny, Most skončil na západě druhý za Příbramí. „Naposledy jsme s Mostem remizovali, tahle série je naprosto otevřená. Výhodou může být domácí prostředí pro odvetu,“ uvažoval Zeman. Druhý duel semifinále se uskuteční v Olomouci v pondělí 12. června od půl osmé večer.

Vzhledem k tomu, že se tato mužstva dlouho nestřetla, těžko se hledá favorit. „Týmy se vzájemně nepotkávají a každý má svou kvalitu. Bylo by hloupé si myslet něco jiného. Nelze tedy posoudit, který z týmů je v tomto semifinále favorit,“ poznamenal Benda.

Jeho svěřenci kladou důraz především na ofenzivu. „Naší hrou chceme především bavit sebe a diváky, takže stačí dát vždy o jeden gól víc než soupeř. V našich zápasech padá poměrně dost branek, za nás jednoznačně raději výsledek 8:7 než třeba jen 2:1… Nevím ale, zda by se mnou v tomto Bíras (brankář Ondřej Bíro – pozn. red.) souhlasil,“ usmál se mostecký kouč.

Olomouc musí uhlídat především nejproduktivnějšího hráče Superligy malého fotbalu Denise Laňku. Šestadvacetiletý český reprezentant v osmi zápasech nastřílel pětadvacet gólů a přidal sedm asistencí. „K dobrému výsledku povede zodpovědnost, ukázněnost a týmový duch,“ podotkl Zeman.

V olomouckém dresu se podle čísel nejvíc daří šestatřicetiletému Lukáši Kaďorkovi, který v jedenácti duelech zaznamenal čtyři branky a třináct asistencí. „Připravujeme si vždy na celý tým, ne na jednotlivce. Olomouc se alespoň za mě také prezentuje jako tým, to ale neznamená, že nemá své individuality. Takže samozřejmě na některé hráče kluky upozorním,“ doplnil Benda.

