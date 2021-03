Zachová po sedmi letech mění dres. Míří do německého Thüringeru

Pro mostecké fanoušky to není příjemná zpráva. Opora Černých andělů Dominika Zachová změní od nové sezony dres. Po sedmi letech úspěšného působení v Mostě míří do německé Bundesligy do týmu Thüringeru.

Dominika Zachová. | Foto: Dominik Síbr

„Jsem moc ráda, že se mohu stát členkou THC. Cítila jsem, že potřebuji změnu a THC je pro mě krok správným směrem. Vždy jsem chtěla vyzkoušet zahraniční angažmá a opravdu se moc těším na další sezónu, poznání fanoušků a nového regionu. Doufám, že budu moci týmu pomoci a že si společnou cestu soutěží užijeme," citoval klubový web Thüringeru Dominiku Zachovou, která se v Mostě vypracovala v reprezentační stálici a velkou oporu, která se severočeským celkem ochutnala i vyhlášenou Ligu mistrů a pětkrát oslavila mistrovský titul včetně úspěchů v Českém poháru. Loni ji fanoušci vyhlásili navíc NEJ sportovcem mosteckého regionu.