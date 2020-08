„Nezachytili jsme začátek, konkrétně jejich rychlý útok. Zbrklou střelbou jsme soupeřky dostávaly do šancí, které proměňovaly. Nepovolily však celý zápas. Technických chyb nebylo tolik, některé míče jsme jim však naházeli do ruky. Tohle musíme vymazat,“ zdůraznila zlínská trenérka Hana Kolářová a jedním dechem dodala: „Most je hratelný ve chvíli, kdy soupeř na něj vyvíjí tlak a znervózní.“

„Byl to pro nás úspěšný vstup do sezony, ale teď už se zase musíme soustředit na další zápasy, které nás čekají,“ zůstal nad věcí Jiří Tancoš, trenér DHK Baník Most.

Černí andělé neměli potíže, do poločasu vedli jasným desetibrankovým rozdílem 21:11. „Odehráli jsme velmi dobrý první poločas, oproti minulému týdnu a turnaji Final4 bylo znát zlepšení v činnostech, na které jsme se soustředili. Ve druhé půli už tempo trochu opadlo, ale v globálu můžeme být spokojení,“ uvedl pro klubový web Tancoš.

Zapojily se všechny hráčky včetně těch, které v uplynulých střetnutích nedostaly tolik prostoru, a i ty se v sobotním střetnutí dle kouče ukázaly v dobrém světle. „Od minulého týdne je znát určitý posun v některých herních činnostech, týden přípravy jsme využili dobře. Pro nás byl tento zápas určitě velmi dobrou přípravu na nadcházející utkání proti pražské Slavii,“ uzavřel spokojený Tancoš.

Mol liga, 1. kolo:

HC Zlín – DHK Baník Most 25:40 (11:21)

Nejvíce branek: Holincová, Minarčíková, Ševčíková 4 – Zachová 6, Mikulčík 5. Rozhodčí: Kavulič, Pavlát. Sedmimetrové hody: 5/3 – 3/3. Vyloučení: 3:5.