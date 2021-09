Brankáře Balína to do Německa, kde je házená fenomén, vždy táhlo. Randil tam se svým oblíbeným sportem od sedmnácti let. Prošel například celky HC Burgenland, Freibergem a teď zakotvil v Bernburgu.

„Abych byl upřímný o takové možnosti zahrát si třetí bundesligu, ještě při takových podmínkách co panovaly, se mi ani nezdálo.,“ říká Dominik Balín a naráží na celosvětové problémy s koronavirovou pandemií. „Jsem strašně moc rád, že se všechno po téhle krizi vrací do normálu a rozbíhají se i sportovní utkání,“ dodává vytáhlý mladík, který by se se svými 195 centimetry neztratil ani v basketbalu.

K vytoužené smlouvě mu pomohl i oblíbený dědeček Jaroslav Balín, trenér mosteckých boxerů, se kterým má vnuk otcovský vztah.

„Neustále mě udržoval v kondici, díky čemuž jsem uspět na testech v Německu. Hodně mu za to vděčím,“ říká mladý sportovec. A děda dodává: „Co si ten kluk vezme do hlavy, to dokáže. On by byl možná i fajn boxer. Však si to také v ringu zkusil a nebyl vůbec špatný,“ směje se Jaroslav Balín, který svému vnukovi drží palce skoro od kolébky.

„Ale není to jen o mně, základy dal Domčovi už v Mostě v házené pan Verner. Pak přišlo období, kdy kluk na házenou zanevřel, nevěřil, že by se mohl prosadit a pak přišla nabídka z Bernburgu. Jsem za něj moc rád,“ říká boxerský kouč Balín.

„A teď je hotovo. Jsem strašně rád, že ty vedlejší věci mám za sebou a můžu se naplno věnovat házené,“ těší Dominika.