Mostecká vzpěračka Kateřina Weinfurtová zazářila před pár dny na mistrovství republiky v Holešově, kde si vybojovala stříbrnou medaili. Navázala tak na nedávné úspěšné a premiérově mistrovství Evropy, kde brala osmé místo.

Kateřina Weinfurtová na MČR v Holešově. | Foto: archiv K. Weinfurtové

„Povedlo se mi udělat druhé místo z jedenácti závodnic v mé váhové kategorii. Tentokrát jsem šla do váhové kategorie do 59 kilogramů. V trhu to bylo 64 kilogramů a v nadhozu 80 kilogramů,“ popsala Kateřina Weinfurtová. Oproti mistrovství Evropy je to posun. Tam třiadvacetiletá reprezentační vzpěračka byla v kategorii do 55 kilogramů a v trhu vyliftovala 61 kg a v nadhozu 75.

