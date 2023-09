Ve vzpírání je ve své kategorii do 55 kilogramů osmá nejlepší v Evropě. Splnila si sen o reprezentaci. Nafotila s ostatními vzpěračkami kalendář aktů, aby sportovkyně ukázaly, že silové tréninky je vymodelovaly do krásy. Dvaadvacetiletá Mostečanka Kateřina Weinfurtová si užívá svůj sportovní sen, za kterým je hromada dřiny, odříkání, ale také radosti a pozitivního životního balancu.

Mostecká vzpěračka Kateřina Weinfurtová na nedávném mistrovství Evropy, kde vybojovala osmé místo. | Foto: archiv K. Weinfurtové

Nedávné vzpěračské mistrovství Evropy do 23 let ji splnilo reprezentační sen. Už jen účast byla pro Kateřinu Weinfurtovou dosavadní vrchol. Věří, že ne poslední. „Loni mě už dali do výběru reprezentace, abych letěla na mistrovství Evropy, ale to se nakonec nepovedlo. Nepřestávala jsem ale tvrdě trénovat a věřila, že to vyjde letos a letos to už vyšlo. A bylo z toho nakonec osmé místo, což je dosud můj největší úspěch,“ vypráví drobná blondýnka, která na ME v trhu zvedla 61 kg, v nadhozu 75.

Má za sebou zajímavý příběh. Sportovně vystřelila jako raketa. Vždyť vzpírání se věnuje naplno od ledna minulého roku a nikdy si nepomyslela, že by to mohla být její životní náplň, protože…

„Asi tři roky zpátky jsem byla na crossfitových závodech. Tam jsem šla na činku, vůbec jsem to neuměla, navíc jsem tuhle disciplínu nenáviděla na trénincích. A zrovna tam to bylo, kdy jsme se měly s činkou dostat na maximální váhu v nadhozu. Technicky jsem to vůbec neuměla, byla to hrůza, děs. Nějakým způsobem se mi tam podařilo udělat 47,5 kila. Přišli za mnou lidé, že ve mně vidí potenciál, co se vzpírání týká. To jsem nechápala, protože mi to přišlo hrozný a vůbec mne to nebavilo,“ směje se a pokračuje:

„Nechala jsem si to uležet v hlavě, časem jsem si našla trenéra, ale byla doba covidu, všechno strašně složité, takže než jsem se k tomu dostala, tak to nějaký čas trvalo. Začala jsem chodit do Střelné, která je za Teplicemi, k trenérovi panu Sobotkovi, který vychoval olympionika pro Sydney svého syna. Udělal tam dokonce i český rekord. Věděla jsem, že jsem ve špičkových rukách. Časem jsem od něj odešla a teď už jsem pod trenérem v Praze, kde jsem byla přijatá i pod Olymp. Teď už jsem tam sportovec na smlouvu,“ dokresluje své začátky vzpěračka, která vedle Olympu reprezentuje domovský Baník Meziboří.

Je vystudovanou diplomovanou zdravotní sestrou. Pracuje na půl úvazku, živí ji ovšem i vzpírání, kterému propadla. Má náročný režim – tréninky na Meziboří, dojíždění do Prahy, regenerace, strava. Když v létě vyrazila k moři, tak se smíchem zjistila, že se skoro nedokáže lidově jen „válet“.

„Fakt jsem odpočívala, což je pro mě strašně těžké, protože jak jsem zvyklá být v režimu, tak bylo složité vydržet několik dní bez pohybu. Párkrát jsem se byla protáhnout, ale fakt jen takové lehké plácání ve fitku,“ popisuje Weinfurtová dny volna, po který zase naskočila do tréninku s vidinou dalších cílů. „Končím v juniorské kategorii a vyhlížím únorové mistrovství Evropy, kam bych se chtěla dostat už v ženské reprezentaci. Tam teď vše směřuji,“ doplňuje sympaťanda, která v mládí například tancovala, chodila do fitka, zaujal ji CrossFit, o kterém už mluvila, nakonec skončila u tehdy nenáviděné činky. „A jsem ráda. Chtěla jsem sama sobě i ostatním dokázat, že když člověk chce a dělá pro to maximum, tak toho může docílit. Překvapila jsem sebe samu!“

Kalendář aktů? Ukázat, že nejsme mužatky

Vzpěračky jako modelky v letošním kalendáři aktů.Zdroj: Facebook Vzpěračky

Odlehčením v náročných dnech bylo pro Kateřinu Weinfurtovou focení sportovního kalendáře. Letos holky odhodily stud a šly dokonce do aktů. „Máme v Praze vzpěračku – Julii Švecovou, která každý rok pořádá focení kalendáře a letos jsme fotily jubilejní ročník a nafotily jsme akty. Každý rok se fotí na jiné téma, teď už jsou kalendáře v prodeji. Může je tak vidět široká veřejnost a udělat si obrázek, jaké jsou vzpěračky holky,“ říká Kateřina, která lehce bojuje proti předsudkům, že silový trénink musí za každou cenu udělat z ženy nabušené monstrum.

„Bylo krásný na Evropě vidět holky, které pro mne byly vzory, když jsem začínala. Teď jsem je tam viděla a byl to pro mne zážitek. Ale jsou to opravdu krásné holky. Vůbec tady neplatí ten předsudek, že ženy, které zařazují silový trénink, tak jsou jako mužatky, ten tady absolutně neplatí. Jsou to hezké, vyrýsované holky.,“ dodává mostecká sportovkyně.