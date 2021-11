Solidní porce duelů pro českého mistra, který si v tabulce nejvyšší soutěže drží druhý flek za vedoucími Michalovci. Poslední dny a neúspěch na evropské scéně hodnotí dvacetiletá hráčka DHK Baník Most Valerie Smetková.

Valerie, jaký byl zápas s Olomoucí? Nakonec výhra se předpokládat dala.

Vstoupily jsme do zápasu dobře oproti předchozím duelům jsme se ani tolik netrápily. Hned jsme nasázely nějaké góly, proměňovaly jsme šance, což třeba v minulých zápasech takhle nebylo a trápily jsme se v koncovce. Teď tomu tak nebylo, bylo to o dost lepší. Hrály jsme dobře, jak v obraně, tak v útoku. Hlavně jsme to rychle tahaly.

Ve středu už míříte do Šaly. Vyhovuje vám tohle vysoké zápasové tempo? Ve čtvrtek jste hrály pohár, v sobotu doma s Olomoucí, teď Šala…

Samozřejmě lepší by bylo, kdybychom hrály doma a nemusely cestovat, jak kvůli škole, tak ohledně práce. Na druhou stranu si myslím, že jsme v dobrém zápasovém tempu – hrály jsme ve čtvrtek, teď v sobotu, takže si myslím, že to pro nás bude lepší.

Vy osobně to máte radši, když ty zápasy takhle rychle plynou?Mám to radši, ale ne že by se takto hrálo týden v kuse (smích). Dvakrát za sebou ano, protože pak zase budou nějaké volné víkendy. Podle mě to ale není úplně špatný.

Co říct k Evropskému poháru, kde jste vlastně smolně o jedinou branku vypadly z kvalifikace.

To byla škoda. Měly jsme vyhrát doma, nevyšel nám bohužel začátek prvního poločasu právě tady v Mostě. V Rumunsku už jsme to jen doháněly. I tam jsme zahodily některé šance a bohužel konec zápasu, kdy jsme vedly o tři góly, tak jsme nedokázaly udržet a vyhrát vyšším rozdílem. Nemyslím si, že by to bylo úplně nervozitou. Doma jsme ovšem nervózně začaly. V Rumunsku si myslím, že to bylo o dost lepší, ale selhaly jsme na koncovce.

Na co se teď jako tým zaměříte, když Evropa je pryč?

Máme před sebou Český pohár, ligu máme rozehranou docela dobře. Bude záviset na zápasech s Michalovcemi, který hrajeme v lednu, když tam vyhrajeme, tak pořád máme šanci vyhrát mistra WHILky a samozřejmě bychom rády vyhrály i český mistrovský titul.

Zraněné Polákové skončila sezona

Nepříjemná zpráva pro Černé anděly. Do této sezony už nezasáhne mladá hráčka Marie Poláková. Sezona pro ní skončila. „Bohužel jsem si při zápase se Slavií Praha přetrhla přední křížový vaz v koleni a minulou středu jsem podstoupila operaci. Sezona pro mě skončila,“ řekla Mosteckému deníku házenkářka.