„Mají kvalitu, která rozhodla,“ viděla jasně nejlepší mostecká kanonýrka a křídelnice Dominika Zachová, která skupinu v EHF Cupu řadí výš než soupeře v Lize mistrů, kterým s Mostem čelila na podzim.

Vstup do poháru EHF vám s německým Thüringerem nevyšel. Co v zápase rozhodlo?

Rozhodla kvalita soupeře, opět ukázaly, že jsou jinde než my. Máme obrovské rezervy jak v obraně, tak v útoku a Němky nás přehrály ve všech činnostech.

Mostu se dlouhodobě na německé týmy nedaří. Čím to je, že jsou tak těžko k porážení?

Neřekla bych, že je to jen proti německým soupeřům. Německá Bundesliga je kvalitní vždycky a v poháru narazíte na silné týmy. Byl to Metzingen, teď je to Thüringer. Jak jste viděl, tak v Lize mistrů jsme neměly německé týmy a stejně nám to nevyšlo. Takže nejde přemýšlet nad tím, zda máme německého soupeře nebo ne. Za evropskou špičkou zaostáváme. Musíme si prostě říct, jak to je.

Jste teprve na začátku poháru a zbývá dost zápasů k nápravě.

Nás jeden prohraný zápas nemůže položit. Musíme prostě bojovat dál, každopádně Němky nám ukázaly, že jsou jinde.

Jak vy osobně těžkou skupinu vidíte? Máte Němky, Turkyně a Maďarky. Maďarky vyhrály v Turecku a vypadají na dalšího silného soupeře.

Vůbec to není snadná skupina, ale to jsme věděly už před losem, že všechny týmy jsou kvalitní a nejde si moc vybírat. Já bych možná řekla, že skupina je těžší než jsme měly v Lize mistrů. A navíc je to těžší i tím, že teď postupují jen dva týmy a ne tři jako tomu bylo právě v Lize mistrů. Teď ale opravdu nemůžeme přemýšlet, zda máme šanci, nebo nemáme šanci. Musíme vyčistit hlavy, dál bojovat a dát do toho všechno, protože šance je vždycky. Na druhou stranu takové zápasy nás jen posouvají dál a je to něco jiného než hrát interligu. Zápasy se špičkovými evropskými týmy nás dostanou tam, kam se chceme dostat a třeba za pár let budeme dál a zvládneme silné celky porážet.