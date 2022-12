Poprvé se s českou reprezentací podíval na světový šampionát. A rovnou to bylo na Novém Zélandu, tedy zemi, která softbalu holduje. Tam s českým týmem skončil celkově na devátém místě, jedním z nejvíce světlých momentů bylo vítězství nad USA. „Byla to ohromná pocta hrát na tak velkém turnaji. Ač se výsledek namůže zdát jako neúspěch, výsledkově to není pravda. Dokázali jsme vzdorovat i těm nejlepším a hrát s nimi vyrovnané zápasy. Určitě se nemáme za co stydět,“ dodal Buchner.