„Trápily jsme se v útoku, i obrana nám nešla. Chtěly jsme zápas využít i jako přípravu na evropský pohár a Kastamonu, ale to nám vůbec nevyšlo,“ řekla po zápase mostecká Petra Maňáková.

„Nechci se vymlouvat, že nám vypadly dvě hráčky ze středu obrany, je nás hodně, můžeme je vždycky nějak nahradit. Soupeři gratuluji, ten předvedl výborný výkon a trápil nás celou dobu. Sice jsme vyhrály o osm gólů, ale myslím, si že to úplně neodpovídá průběhu zápasu,“ uznala i křídelnice Černých andělů Dominika Zachová.

Pozitivní byl ovšem výkon obou brankářek, tam bylo na co koukat. Domácí Eva Bezpalcová Anděly hodně podržela, stejně jako veselská Vanda Nejezchlebová.

„Zachytala jsem si tady dost,“ usmívala se Nejezchlebová a přiznala, že myslela i na to, že by jí čtyřsetkilometrovou cestu domů mohl zpestřit i bodový zisk. „Mrzí nás to, protože první poločas jsme prohrály jen vlastními chybami. Kdybychom se více soustředily, tak jsme mohly ve druhém poločase i vyhrát, i když si myslím, že konec bychom měly hodně těžký,“ dodala Nejezchlebová.