Mostecká powerlifterka Veronika Strolená příjemně šokovala na světovém šampionátu v Maďarsku, kde reprezentovala Česko a město Most. Tam nastoupila do disciplíny mrtvý tah RAW a lámala rekordy, vlastní vůli a sbírala medaile.

Veronika Strolená a její trenér Martin Homola. | Foto: archiv V. Strolené

Veronika Strolená, s tělesnou hmotností 75 kilogramů, šla do prvního pokus na váze 152,5 kg. Lehce ho pokořila. Nandala tedy činku ještě o dalších deset kilo. Zase to zmákla a vahou 162,5 kg si už zajistila první místo, zlatou medaili, ve své kategorii. Jenže to Strolené nestačila a přidala dalších deset kilo a tím si sáhnout na výkon, který ve svém zápise ještě nemá. To už teď neplatí a vahou 172,5 kg posunula svůj osobní rekord a především český národní rekord. Zapotila se tak v rozmezí celých dvaceti kilogramů.

„To byl můj sen. Hranice rekordu byla doposud 152,5 kg a mně se povedlo jí překonat o celých dvacet kilogramů,“ zářila Strolená, osmatřicetiletá maminka tříletého klučiny, kterou nově podporuje i město Most. Vedení Mostu každoročně totiž vybírá talentované sportovce, které podporuje i po finanční stránce a Strolená tak získala prostředky na své cesty do zahraničí, aby se mohla předvést na velkých soutěžích.

Veroniku Strolenou nově podporuje město Most.Zdroj: archiv V. Strolené

„Neskutečně si vážím podpory města, protože právě díky tomu si mohu plnit své sny a já jsem za to velmi vděčná,“ děkuje sportovkyně, která se brzy dostane do veteránské kategorie. „Ano, příští rok mě čeká již poslední rok v ženách open, pak již přecházím do kategorie masters, ale pokud zdraví dovolí, tam tu ještě nějaké malé plány,“ usmívá se tajemně Strolená, která se dostala vysoko i díky péči trenéra a powerliftera Martina Homoly, který byl samozřejmě v Maďarsku s ní.

Homola cepuje i Marii Tomečkovou a to v silovém trojboji (dřep – bench press – mrtvý tah). Tomečková se už vyprofilovala do sportovce světové třídy a v Maďarsku to jen ukázala. Na konto si zapsala 210 kg v dřepu, v bench pressu 100 kg a v mrtvém tahu 220 kg. Totálním součtem tak zapsala 530 kg a tento výkon ji na MS vynesl zlato v kategorii a třetí místo v absolutním pořadí všech žen. V Čechách je Tomečková aktuálně nejsilnější trojbojařka a největší ženský „totál“ v republice je 560 kilo a Tomečková ho tak už má na dohled.

Trojbojařka Marie Tomečková (vpravo).Zdroj: archiv V. Strolené