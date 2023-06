Sérií regionálních turnajů zakončily v SVČ Most stolní hokejisté jarní část sezóny. Nejvýznamnějším z těchto turnajů byl Letní pohár StarColor v billiard-hockeyi šprtci, který přilákal sedm desítek hráčů a hráček z Mostu, Litvínova, Meziboří a premiérově z Postoloprt.

Stolní hokej – turnaje v SVČ Most. | Foto: BHC Most

Zvítězil Dalibor Sem (BHC StarColor Most). Finálovým turnajem byl zakončen 23. ročník Mostecké NHL, soutěže, která na šprtcových stolech, jako jedna z mnoha podobných v ČR, napodobuje skutečnou hokejovou NHL. Titul obhájil Ondřej Müller, který hraje s týmem Buffalo Sabres. Rovněž začala Letní liga SVČ Most, seriál otevřených turnajů. Zájemci o účast v Letní lize najdou termíny a propozice na webu www.svc-most.cz . Z trojice air-hockeyových turnajů byl nejlépe obsazen Pohár SVČ Most. Zvítězil Denis Konečný z družstva Mladé Pušky Most.

I když je během letních prázdnin soutěžní činnost omezena, hrát se bude i v tomto období. Kromě Letní ligy plánují Mostečtí účast na šprtcovém turnaji v Podhradí nad Dyjí a po pěti letech také ve švédském Lundu. V první polovině proběhne v SVČ Most i letos příměstský tábor zaměřený na stolní hokej.

STOLNÍ HOKEJ - VÝSLEDKY:

Letní pohár StarColor - billard-hockey šprtec – Český pohár, kat. Expres: 1. Dalibor Sem, 2. Lukáš Bušo (oba BHC StarColor Most), 3. Adam Dang (BHC 15.ZŠ Most), 4. Štěpán Kafan (SSZŠ Litvínov), 5. Martin Sladkovský (Tučňáci 14.ZŠ Most), atd.

Pohár SVČ Most – air-hockey - Český pohár, kat. B: 1. Denis Konečný (Mladé Pušky Most), 2. Jakub Svoboda (SVČ Most), 3. Petr Kusý Jun. (Mladé Pušky Most), 4. Dalibor Sem (SVČ Most), 5. Karel Lang (Mladé Pušky Most), atd.

StarColor Cup 7 – air-hockey - Český pohár, kat. C: 1. Jan Košler, 2. Sofia Salama, 3. Václav Veverka, 4. Petr Praženica, 5. Jakub Kašpar (všichni SZŠ Optima Most), atd.

CorroTech Cup 7 – air-hockey - Český pohár, kat. C: 1. Slavomír Hleba, 2. Matěj Svetlanský, 3. Lionel Kubánek, 4. Petr Zahradníček, 5. Jan Suchý (všichni SZŠ Optima Most), atd.

Letní liga SVČ Most 1/2023 – billard-hockey šprtec – Severočeský pohár: 1. Jan Matuščín, 2. Matyáš Vaníček, 3. Dalibor Sem (všichni BHC StarColor Most), 4. Jan Krmenčík (BHC CorroTech Most), 5. David Koman (SVČ Most), atd.

Jakub Hasil