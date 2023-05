Druhá liga družstev billiard-hockeye šprtce pokračovala ve Středisku volného času Most druhým kolem. BHC StarColor Most, který obhajuje loňské vítězství, napravil alespoň částečně nevydařené první kolo a ve čtyřech zápasech si připsal tři vítězství a jednu porážku.

Billiard-hockey šprtec – 2. liga družstev. | Foto: BHC Most

Z chvostu tabulky se posunul na průběžnou sedmou příčku. Na postupovou pětici zatím ale stále ztrácí. BHC CorroTech Most z pěti zápasů zapsal dvě výhry a tři porážky. Aktuálně mu patří třetí příčka, má už ovšem odehráno více zápasů než soupeři. Pro družstvo BHC StarColor Most „B“, které má zkrácené rozlosování, druhým kolem soutěž skončila. Ze čtyř zápasů třikrát zvítězil a svou účast končí ziskem sedmi bodů v devíti utkáních. Součástí programu 2. ligy byl také malý turnaj zařazený do Severočeského poháru s názvem „Slavíme Den Chezy“. Zvítězil Michal Justra (BHC StarColor Most).

VIDEO, FOTO: Posledními vítězi Easter Lions Cupu Okanagan a Nord Stars

VÝSLEDKY – BILLIARD-HOCKEY ŠPRTEC

2. liga družstev – výsledky 2. kola: THE Orel Bohunice – BHC CorroTech Most 5:4, 5:0, BHC CorroTech Most – SHL Brno 1:6, SHL Brno – THE Orel Bohunice 7:1, SHL Brno – Dragons Modřice „B“ 6:0, Dragons Modřice „B“ – BHC CorroTech Most 1:4, SHK Kadolec – THE Orel Bohunice 0:9, SHK Kadolec – SHL Brno 0:9, BHC CorroTech Most – SHK Kadolec 9:0, Dragons Modřice „B“ – SHK Kadolec 9:0, BHC StarColor Most „B“ – Gunners Břeclav „B“ 4:2, Šprti Mutěnice – Sokol Střelice 2:3, BHC StarColor Most „B“ – Sokol Střelice 4:2, BHC StarColor Most – Šprti Mutěnice 2:4, BHC StarColor Most „B“ – Šprti Mutěnice 5:2, BHC StarColor Most – Gunners Břeclav „B“ 5:2, BHC StarColor Most „B“ – BHC StarColor Most 1:5, Gunners Břeclav „B“ – Sokol Střelice 2:4, Sokol Střelice – BHC StarColor Most 2:3, Gunners Břeclav „B“ – Šprti Mutěnice 3:6

2. liga družstev – průběžná tabulka po 2. kole: 1. SHL Brno – 16 bodů / 8 zápasů, 2. THE Orel Bohunice 11/8, 3. BHC CorroTech Most 11/11, 4. Šprti Mutěnice 9/8, 5. BHC StarColor Most „B“ 7/9, 6. Sokol Střelice 7/7, 7. BHC StarColor Most „A“ 6/8, 8. Gunners Břeclav „B“ 6/8, 9. Dragons Modřice „B“ 5/7, 10. SHK Kadolec 4/8

Slavíme Den Chezy – Severočeský pohár - 1. Michal Justra (BHC StarColor Most), 2. Michal Trávník (Šprti Mutěnice), 3. Jakub Hasil (BHC CorroTech Most), atd.

PODÍVEJTE SE: Meziboří sfouklo Duchcov a začíná šilhat po druhém místě

Jakub Hasil