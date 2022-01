V okleštěné sestavě vítězní! Házenkáři Mostu bodově vykradli Jablonec

Mostečtí házenkáři v prvním zápase nového roku zajížděli k dohrávce pátého podzimního kola do Jablonec nad Nisou. Mostečané vyrazili v okleštěné sestavě, o to sladší byl zpáteční cesta, když si připsali do statistik výhru 26:24.

Mostečtí házenkáři na palubovce Jablonce. | Foto: HK Baník Most

V úvodu duelu Jabloneční odskočili na rozdíl čtyř branek. Baníkovci si sice vypracovali slibné šance, ale bohužel v nich neuspěli. Poté se začali prosazovat a pohled na skóre byl už jiný. Vteřinu před koncem poločasu se prosadil hostující Filip Trégr a tak se do kabin šlo za nerozhodného stavu 13:13. Hostům po obrátce stran vyšel start druhého dějství, kdy poprvé nad soupeřem vedli a skóre už nedovolili Jablonci přesypat na svou stranu a tak si z těžkého venkovního zápasu odvezli výhru 26:24. V druholigové tabulce (házená má dvoubodový systém výher) je mostecký Baník na čtvrtém místě se čtyřbodovou ztrátou na vedoucí Liberec.