Po změně věkové hranice mezi sezónami se na prvních místech kategorií objevila nová jména. Mezi staršími žáky byl nejlepší Tomáš Kodýtek (SVČ Most), mezi žáky mladšími Petr Pečarka (Černí Tygři 3.ZŠ Most) a v kategorii žen a dívek Ema Vojtulovičová (Netopýři Most).