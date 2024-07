Nadšenci do závodních aut si o víkendu přijdou na mosteckém autodromu na své.

Zdroj: Autodrom Most

Václav Veverka dnes 11:03

V Mostě se lidé nenudí. Láká je Olympijský festival u Jezera Most a v tomto víkendu se vytasí také místní autodrom. Už tento víkend 2. - 4. srpna přivítá Autodrom Most všechny motoristické nadšence na nabitém Racing Journal SpeedFest. Návštěvníci se mohou těšit na bohatý program v podobě celé řady automobilových závodů. Samozřejmostí je vstup do paddocku a novinkou je sobotní PITWALK, který je pro všechny fanoušky zdarma. Časopis Racing Journal rovněž nabídne příležitost svezení s vozem Chevrolet Corvette C7.