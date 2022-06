V C skupině ve čtvrtém kole oba týmy LTK Liberec prohrály a mají v sobotu co napravovat. Béčko LTK hostí doma U Jezírka předposlední TC Hradec Králové a rochlické céčko LTK zajíždí na kurty zatím posledních Pardubic B. Pokračují boje v obou skupinách první Severočeské divize, které vedou týmy TK Ústí nad Labem a ČLTK Jablonec nad Nisou.

Výsledky 4. kola druhé ligy, skupina A: TK Cheb - TK Louny 4:5, TK Most B - Sokol Měchenice 2:7, Žatec - Slovan Kladno 2:7, Karlovy Vary - Most c 7:0. Týmy Mostu C a žateckého nováčka uzavírají bez vítězství tabulku skupiny.



Skupina C: Houštka, Stará Boleslav - LTK Liberec B 5:2, Dvůr Králové - LTK Liberec C Rochlice 8:1, Říčany - Pardubice B 6:3, TC Hradec Králové B - Český Brod 4:5. Vede Houštka, Liberec B je třetí a C tým LTK pátý.



Výsledky 4. kola Severočeské divize A: Tenis Duchcov - TK Ústí 2:7, Louny B - Chomutov 7:2, Panorama Teplice - TK Dubí 5:4, Kadaň - LTK Teplice 6:3. V sobotu 4. června se hrají od 9.00 hodin zápasy: Louny B - Kadaň, Chomutov - Duchcov, TK Ústí n.L. - Panorama Teplice, LTK Teplice - TK Dubí.

Výsledky 4. kola skupiny B: LTC Děčín - ČLTK Biž. Jablonec 1:6, TCEN Hrádek n. Nis. - Břízky Jablonec 5:1, Frýdlant - VŠST Liberec 5:4, Start Liberec - Matchball Česká Lípa 5:1. Tuto sobotu se hrají zápasy: Děčín - Start Liberec, ČLTK Jablonec - Hrádek n. Nis., souboj o první místo, Břízky Jablonec - Frýdlant, VŠST Liberec - Česká Lípa. (př)