Mostecký strongman a nedávno dvojnásobný mistr světa v silových sportech Petr Pastýřík míří do chomoutu. Nedávno totiž požádal o ruku svou přítelkyni Renátu. Ta řekla: Ano.

Petr Pastýřík s přítelkyní Renátou. | Foto: archiv P. Pastýříka

„S mou přítelkyní jsme spolu přes dva roky, jak jistě vy i čtenáři o mně víte, je pro mě víc než jen takzvaně holka po mém boku. Je mou oporou v každé chvíli a i když to na první pohled vypadá, že se mi jen daří ve všem na co sáhnu, není to tak. Ačkoliv se snažím, aby tomu tak bylo,“ usmívá se Petr Pastýřík.