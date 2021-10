"Účinkování DHK Baník Most v kvalifikaci Evropské ligy je pro nás po sportovní stránce velký neúspěch. Nesplnili jsme velmi důležitý cíl, na který jsme se dlouhodobě připravovali. Jsem přesvědčen, že je potřeba, aby z toho klub vyvodil důsledky, ovšem nedojde k nim s okamžitou platností," oznámil Rudolf Jung.

"V tuto chvíli se domnívám, že na to není ideální doba, i s ohledem na to, že nás ještě do konce listopadu čeká několik důležitých utkání. Teprve poté, co odehrajeme zápasy podzimní části ligové sezony, může veřejnost očekávat některá zásadní rozhodnutí, která se budou týkat budoucnosti a směřování klubu," nastínil nekonkrétně mostecký manažer a poděkoval příznivcům za podporu v důležitých kvalifikačních duelech s rumunskou Magurou Cisnadie, kdy Mostečankám utekl postup o jediný gól.