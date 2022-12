„Před pěti lety vybojovala na turnaji International Series v Peru Veronika Dobiášová svou první medaili na světovém okruhu dospělých. Turnaj International Challenge se ale nesl ve stínu ztraceného zavazadla. Přestože po příletu zbývalo do startu v turnaji ještě několik dní, ztracené zavazadlo se do Peru včas nedostalo a Veronika Dobiášová musela odehrát duel proti Sophii Nong (Kanada) ve vypůjčené obuvi, oblečení a s cizí raketou,“ popsal trenér Super Stars Most Lukáš Kroc.