Tuplovaná Poruba! Andělé zmákli Ostravanky v lize, pak i v poháru

Nebyla to příjemná situace. Střihnout si zápas s jedním týmem v rozmezí šesti dnů. Vyložit na stůl karty, ukázat soupeři, jak hraju. Přesně to ale zvládly mostecké házenkářky, které v minulém víkendu doma porazily v lize Porubu 33:26 a v pátek to samé dokázaly v Českém poháru, když stejného soupeře na jeho palubovce vyřadily z tuzemské pohárové soutěže 31:23 (16:16).

Radost mosteckých házenkářek. | Foto: Deník/Václav Veverka

„Pokud bych měl oba zápasy srovnat, tentokrát bylo na Porubě více znát, že chce vyhrát. Utkání mělo úplně jinou energii, ale my jsme s tím počítali a dobře se připravili, předpokládali jsme, že to bude jiné utkání, než v MOL lize minulou sobotu," uvedl pro mostecký web trenér Černých andělů Adrian Struzik. Poruba před zápasem vykřikovala, že Most vyřadí, v prvním vyrovnaném poločase držela krok, ale pak už tradičně kralovali Černí andělé a došli si pro hladký postup. „Poruba odehrála dobrý zápas, snažila se s námi držet krok, podařilo se jim dát několik šťastných branek, takže poločasové skóre bylo vyrovnané. Ve druhé půli jsme zrychlili hru a na to už soupeř neměl dostatek sil. Jsem rád, že se nakonec do hry dostaly všechny hráčky a především, že jsme vyhráli a postoupili," uzavřel mostecký trenér.