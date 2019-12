Tomáš Pospíšil je severočeským přeborníkem devatenáctiletých badmintonistů

Badmintonista Tomáš Pospíšil (Super Stars Most) se stal severočeským přeborníkem pro sezónu 2019 v kategorii do devatenácti let. Dvouhru chlapců vyhrál hladce beze ztráty setu.

Badmintonista Super Stars Most Tomáš Pospíšil. | Foto: Super Stars Most