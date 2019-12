Letos slavíte patnáctileté výročí od založení klubu. Vzpomenete si ještě vůbec na vaše Krušnomanské začátky?

Začnu od „Adama“. Osobně jsem začal s triatlonem ve svých 23 letech jako velmi obézní člověk. Mám to i v papírech (úsměv), skoro sto kilo vážící, na podzim roku 1994. Tenkráte jsem viděl na TV Nova Sportžurnál, kde byl záznam z nějakého „železného muže“ (3,8 km plavání + 180 km cyklistika + 42,2 km běhu) v Benešově. Zaujalo mne to a způsob mé tvrdé diety byl na světě. Po dvou letech každodenní dřiny jsem stál na startu železného muže o cca 30 kg lehčí. A pak šly roky a letos jsem zajel už svého 43. železného muže a 44. polovičního železného muže (1,9 km plavání + 90 km cyklistiky + 21,1 km běhu). Deset let po seznámení s triatlonem jsem společně s kamarády založil v Litvínově triatlonový team Krušnoman, do té doby jsem závodil například za Teplice, Brno či Přerov. Sportovní oddíl byl založen v jedné již neexistující restauraci v Litvínově (prosinec 2004). Na začátku nás bylo jak na prstech jedné ruky. Já si udělal trenérské vzdělání na FTVS se specializací na triatlon II. třída a tak nic nebránilo oficiálně, mám na to papír (smích) předávat své zkušenosti žákům, dorostu, juniorům prostě všem, kdo chtěl a měl chuť žít život s triatlonem. Počátky byly trochu sparťanské, ale všichni na ně rádi vzpomínáme mimochodem jsme byli spíše dívčí triatlonový team a Jakub s Matějem, oba moji synové. Teď jsou děvčata většinou provdána a některé už mají potomky třeba za pár let se dožiji toho, že budu říkat: „Jo, když jsem trénoval tvojí maminku.“ A jak šel čas, tak jsme se rozrůstali i mimo okres Most. Nyní nás je v oddíle okolo padesáti členů z celého Ústeckého kraje od dětí až po veterány, dokonce i dva členy máme až na Moravě. A jeden člen je dokonce zhruba 2 dny letu z Litvínova daleko v Austrálii. Do toho všeho jsme začali pořádat triatlonové závody a později i závody duatlonové (běh + kolo + běh).

Obrovsky mě překvapilo, že tak malý klub dokáže být vidět téměř po celém světě. Pět kontinentů v roce 2019 to je něco. Jsou destinace, kam byste se ještě rádi podívali, nebo kde byste chtěl vidět svoje závodníky?

Třicet let svobody nám dalo možnost cestovat, třeba až na kraj světa. Triatlon je ve světě velmi populární například v sousedním Německu byl několikráte zvolen Sportovcem roku triatlonista. V daleké Austrálii je triatlon v TOP 3 nejpopulárnějších sportů. Takže o triatlonové závody ve světě není nouze a je jen otázkou volby a vašich možností, kam se přihlásíte. Tak letos 18 zemí a 5 kontinentů je jen shoda náhod a o náhody v životě není nouze. A kde bych chtěl vidět své závodníky v roce 2020? Spíše než KDE, tak JAK. Chtěl bych je vždy vidět v cíli spokojené z jejich výkonu a je jedno kde. Chtěl bych s nimi pokaždé sdílet tu jejich radost. Jejich radost či dojetí v cíli, je i moje radost a moje slzy.

Váš syn Jakub úspěšně bojuje v Asii a dalších exotických zemích. Takže si umím představit, že jeho závody hodně prožíváte a spánku si moc neužijete, že?

Prožíváme to celá rodina, včetně babiček, dědečků a dalších příbuzných. Díky možnosti online sledování triatlonových závodů světové série Ironman či Challenge máme Jakuba jako pohybující se bod na monitoru počítače, plus ještě informace od jeho manželky Terez Langhammer, která když jí práce v Austrálii dovolí jede, respektive letí s ním. A pokud start triatlonového závodu je například na Filipínách v 7:00 hodin ráno a posun času je hodin osm, tak našeho 23:00 hodin sledujeme live start závodu. A po necelých čtyřech hodinách (1,9 km plavání + 90 km cyklistiky + 21,1 km běhu) protíná cílovou pásku, tak ve 3:00 hodiny ráno sledujeme doběh. A většinou se poté hodinu po doběhu ještě naživo ozývá a hodnotí závod a dělí se o dojmy. Takže v čase svítání se litvínovská mládež vrací z diskoték a my plný dojmů usínáme a letos vždy Jakub zajel pódiové umístění, tak usínání je se štěstím.

Kapitolou samou pro sebe je vaše členka Alena Vrátná. Osobně nechápu, kde bere v sobě tu vůli takhle makat a být úspěšná. Jak vidíte Alenu Vrátnou vy?

Naše Alča, jak jí říkáme je človíček, který na prvním místě má všechny potřebné okolo a pak někde v pozadí má sebe. Žádná výzva, ať sportovní, či životní před ní postavená, jí není překážkou. Takže pokud například vznikne triatlon na Sahaře, naše Alča jako první žena na světě ho zdolá. Nebo když letos na podzim měl v České republice premiéru extrémní třídenní triatlon Ultraman, tak naše Alča na startu nemohla chybět. A ještě ho jako jediná žena bývalého východního bloku dokončila. A co se týče charitativních akcí, tak by se nejraději stokrát naklonovala, aby mohla pomáhat všude. A kde bere sílu, nevím je něco mezi nebem a zemí. Triatlonový anděl má trvalé bydliště u Vrátných.

Co máte jako klub v plánu v novém roce 2020?

V roce 2020 jsou plány úplně stejné, jako byly v roce 2019, 2018 či kdykoliv. Vždy na prvním místě je spokojený člen oddílu, který rád nese ve svém srdci, dresu Krušnoman Team a je jedno zda v roce 2020 bude stát na startu okresního triatlonu v malé vesničce či na Mistrovství světa třeba na Novém Zélandu. A pokud je mi známo, tak rok 2020 otevře nikdo jiný než Alena Vrátná se svým triatlonem na Sahaře, v Alžírsku. Tak první kontinent Afrika bychom měli (smích). Co se týče pořádání našich akcí, tak termíny všech tří našich akci jsou daný. Na začátku května ve Sportareálu Klíny 16. ročník mezinárodního závodu Krušnoman Duathlon. Na začátku srpna pak 18. ročník terénního triatlonu XTERRA Krušnoman Most, na mostecké Matyldě pod ochrannými křídly Statutárního města Most. A na konci srpna lehce soukromá akce na tratích železného muže, takový otevřený trénink (nikoliv závod) pro své kamarády, kde si společně užíváme krásy Krušných hor. Není prostě čas stárnout, my jsme totiž Krušnoman!