Po obrátce stran se Mostečanky sesypaly, nedařilo se jim ve střelbě, trápila je brankářka Triffaová a veteránka Bulathová. Po jedenácti minutách si Maďarky vypracovaly pětibrankový náskok, který ještě ze sedmičky mohla korigovat Alica Kostelná, ale neproměnila a transparent domácích fanoušků za jednou z branek Welcome to hell (vítejte v pekle) byl pro Anděly jasným vzkazem, že tady myslet na body nemůžou. Marně trenér Jiří Tancoš v timeoutech burcoval, že ještě není konec, je třeba hrát. Mostečanky tak ztratily v poháru EHF i druhý zápas a stále jsou na nule.

Rozcvička před zápasem v maďarské hale. Foto: DHK Baník Most

„Utkání měl Most skvěle rozehrané. Škoda té šestiminutovky, kdy Debrecín odskočil do náskoku. Rozdíl ve skóre bude téměř až nespravedlivý, utkání tomu bohužel nenasvědčovalo,“ hodnotila komentátorka televize Sport 1 a bývalá reprezentantka Klára Černá. Za týden čeká Most cesta do Turecka, kde se střetne s Kastamonu Belediyesi.