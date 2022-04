„Šance promluvit do interligového titulu už podle mě není, Michalovce hrají doma, nenechají si to vzít. My se musíme soustředit na české play off, které je pro nás důležité z hlediska nasazení do evropských pohárů, takže hlavní je, abychom letos vyhráli českého mistra,“ ví mostecká brankářská hvězda Dominika Müllnerová.

To, že by lídr soutěže z Michalovců v posledním zápase základní části klopýtl a Most ještě vyhrál interligový titul nepředpokládá ani Tatiana Šutranová. Ta přemýšlí stejně jako její spoluhráčka Müllnerová.

„Michalovce si to už určitě pohlídají. Kdyby zápas v Michalovcích pro nás dopadl opačně, tak bysme si už taky dávaly pozor, abychom to dotáhly do úspěšného konce. Interligový titul by byl samozřejmě příjemný, je to zlatá medaile. My se teď už budeme soustředit na poslední dva zápasy, protože nás čeká ještě Kynžvart a nakonec Hodonín. Důležité bude samozřejmě play off, které se hraje na dva zápasy. Chceme se dostat do finále a tam urvat titul,“ říká Tatiana Šutranová.

Právě poslední dva zápasy, tedy s Kynžvartem a Hodonínem, už Most bere jako „ladicí“ na play off.

„Jdeme do toho s tím, že zápasy chceme vyhrát, ať už je to vlastně příprava na play off, abychom se na to naladili. Je velká šance, nebo je hodně pravděpodobné, že se pak potkáme s Kynžvartem znovu. Neplánujeme nic vypustit, tímto zakončujeme část MOLky a poslední dva zápasy jsou, jak jsem říkal, už přípravou na play off,“ doplnil asistent mosteckého trenéra Ondřej Václavek.

Nedělní duel s Kynžvartem bude náročnou prověrkou. Západočešky jsou v tabulce čtvrté, Mostečanky je letos ale už dvakrát porazily, když slavily poprvé v podzimní části a podruhé ve finále Českého poháru. Na zápas do Chebu se navíc vypravují i fanoušci, které mají oba týmy skvělé.

