Osmý český titul pro Most. Takové oslavy asi nikdy neomrzí, že?

To určitě nikdy neomrzí. To jsou prostě chvíle, který nikdy nezevšední. Proto to hrajeme. Je úplně jedno kolikrát vyhrajeme, jestli jsme favority nebo nejsme, prostě to potěší jsme za to moc rády.

Jaká byla vůbec finálová série se Slavií?

Těžká série, i když dnes byl rozdíl velký (33:21). U nich to ale nebyl vůbec snadný zápas. Sice jsme tam vedly v prvních deseti minutách, jenže pak se dotáhly a bylo to opravdu těžké utkání až do konce. I dnes jsme nečekaly nic snadného, i když jsme přijely se čtyřbrankovým náskokem. Nakonec jsme rády, že jsme to dnes zvládly bez nervů a bez drama.

Dominika Zachová ve svém posledním zápase za Most.Zdroj: Dominik Síbr

Do finále už zasáhli také diváci. Určitě velké plus pro vás.

Samozřejmě, já jsem strašně ráda, že na můj poslední zápas mohli diváci přijít. Hraje se úplně jinak a hraje se to pro lidi. Když je hala prázdná, tak je to spíše takový trénink, ale nedalo se nic dělat. Naštěstí jsme mohly alespoň hrát. Dneska fanoušci přišli a ukázali jak jsou tady skvělí. Nedám na mostecké fanoušky dopustit, opravdu paráda.

Míříte do bundesligy. Bude to po sedmi letech těžké loučení?

Určitě bude, věděla jsem to už nějakou dobu, už se to vědělo, ale nikdy si to člověk nepřipustí až když ten konec úplně přijde. Momentálně jsem teď strašně šťastná, že jsme to zvládly, vyhrály jsme, ale zítra nebo pozítří až tady budu vyklízet skříňku, tak to na mě dolehne.

Dominika Zachová na instagramu:

"Těžko se mi hledají slova, protože končí jedna velká kapitola mého života. Chtěla bych poděkovat celému klubu a všem, kteří mě na této cestě provázeli. Našla jsem tu svůj druhý domov a poznala spoustu skvělých lidí, na které nikdy nezapomenu. Jsem ráda, že jsem mohla tolik let oblékat mostecký dres a hrát před těmi nejlepšími fanoušky. I vám patří obrovský dík. Prožila jsem toho tady opravdu hodně a ty zážitky a vzpomínky mi už nikdo nikdy nevezme. A kdo ví, třeba někdy v budoucnu přijde příležitost, vytvářet si tu vzpomínky znovu. Já se sem totiž budu vždycky ráda vracet. Teď je ale na čase zkusit novou výzvu."

Dominik Síbr