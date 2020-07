Mostečtí tenisté postupují do první ligy

Tenisté TK Most hlásí postup do první ligy. Vítězství hráčů Tenisového klubu Most ve 2. lize, a tím i automaticky postup do 1. ligy, je o to cennější, že ho vybojoval tým mladých hráčů, převážně dorostenek a dorostenců.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Daniel Seifert